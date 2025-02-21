Aydın Büyükşehir Belediyespor, Play-Off İçin Aras Kargo'yu Bekliyor

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Aras Kargo ile yapacağı maçı play-off hedefi için kritik buluyor.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 18:16
Aydın Büyükşehir Belediyespor, Play-Off İçin Aras Kargo'yu Bekliyor

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Play-Off Hedeflerinin Peşinde

Vodafone Sultanlar Ligi'nin güçlü takımlarından biri olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Alper Hamurcu'nun liderliğinde, play-off hedeflerini gerçekleştirmek için iddialı bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Hamurcu, bu hafta Pazar günü Aras Kargo ile oynanacak maçı, takımın sezonu için kritik bir dönüm noktası olarak görüyor.

Maç Öncesi Hazırlıklar Devam Ediyor

Kulüpten yapılan açıklamada, Başantrenör Hamurcu'nun, Aras Kargo ile oynayacakları karşılaşmanın “play-off kapısını aralamak adına çok önemli” olduğunu vurguladığı ifade edildi. Hamurcu, ligin en iyi takımlarından biriyle karşılaşacaklarını belirterek, “Çok iyi oyunculara sahipler ve deneyimli bir antrenöre sahipler. Bu nedenle çok zor bir maç olacak.” dedi.

Takımın Hazır Olması Şart

Hamurcu, yeni transferlerin takımlarının atak gücünü yükselttiğini belirterek, “Umarım tüm hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra bu maç sonucunda galip geliriz.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, maç sırasında taraftar desteğine büyük önem verdiklerini de sözlerine ekledi.

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu...

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu (fotoğrafta), Aras Kargo ile oynayacakları maçının, play-off kapısını aralamak adına önemli olduğunu belirtti.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, AZ Alkmaar Maçına Umutla Çıkıyor
2
Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u Farklı Geçti!
3
Altekma, Halkbank'ı 3-2 Yenerek Büyük Bir Galibiyet Aldı
4
Kayserispor'dan Huzurevi Ziyareti: Sevgi Dolu Anlar
5
Fenerbahçe'nin Anderlecht Maçı Kamp Kadrosu Açıklandı
6
Türkiye, Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'na İddialı Bir Katılım Gösteriyor
7
Antalyaspor, Kasımpaşa Maçına Hazır: Taktiksel Antrenman Tamamlandı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!