Aydın Büyükşehir Belediyespor, Play-Off İçin Aras Kargo'yu Bekliyor

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Play-Off Hedeflerinin Peşinde

Vodafone Sultanlar Ligi'nin güçlü takımlarından biri olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, Başantrenör Alper Hamurcu'nun liderliğinde, play-off hedeflerini gerçekleştirmek için iddialı bir mücadele vermeye hazırlanıyor. Hamurcu, bu hafta Pazar günü Aras Kargo ile oynanacak maçı, takımın sezonu için kritik bir dönüm noktası olarak görüyor.

Maç Öncesi Hazırlıklar Devam Ediyor

Kulüpten yapılan açıklamada, Başantrenör Hamurcu'nun, Aras Kargo ile oynayacakları karşılaşmanın “play-off kapısını aralamak adına çok önemli” olduğunu vurguladığı ifade edildi. Hamurcu, ligin en iyi takımlarından biriyle karşılaşacaklarını belirterek, “Çok iyi oyunculara sahipler ve deneyimli bir antrenöre sahipler. Bu nedenle çok zor bir maç olacak.” dedi.

Takımın Hazır Olması Şart

Hamurcu, yeni transferlerin takımlarının atak gücünü yükselttiğini belirterek, “Umarım tüm hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra bu maç sonucunda galip geliriz.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, maç sırasında taraftar desteğine büyük önem verdiklerini de sözlerine ekledi.

Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu (fotoğrafta), Aras Kargo ile oynayacakları maçının, play-off kapısını aralamak adına önemli olduğunu belirtti.