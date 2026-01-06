Aydın'da Geleceğin Sporcuları Antrenmanlara Devam Ediyor

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ile Aydın’da tespit edilen yetenekli öğrenciler, uzman antrenörlerle antrenmanlarına aralıksız devam ediyor.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:16
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:16
Aydın'da Geleceğin Sporcuları Antrenmanlara Devam Ediyor

Aydın'da Geleceğin Sporcuları Antrenmanlara Devam Ediyor

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi çerçevesinde Aydın’da yapılan taramalarda seçilen geleceğin sporcuları antrenmanlarına devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortaklaşa hayata geçirdiği Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme altyapı projesi ile Aydın’da da gizli yeteneklere sahip öğrenciler tespit edildi. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesindeki uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından belirlenen geleceğin sporcuları eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Proje kapsamında adım adım Aydın’ın ilçelerini gezen ekipler, bilimsel yöntemlerle yapılan ölçümler sonucu spora yatkınlığı olan öğrencileri belirledi. Yetenekli bulunan sporcular, yapılan işlemlerin ardından antrenör eşliğinde antrenmanlara başladı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklama

"Sportif Yetenek Taraması Programı kapsamında ilçelerimizde yürütülen antrenman çalışmalarını planlanan takvim doğrultusunda sürdürmekteyiz. Program çerçevesinde antrenmanlara katılan sporcularımız, düzenli çalışmalarla atletik performanslarını artırırken aynı zamanda farklı spor branşlarını tanıma ve bu branşlara başlama imkanı bulmaktadır. Alanında uzman antrenörlerimiz eşliğinde gerçekleştirilen antrenmanlarda sporcuların temel motor becerileri, dayanıklılık, kuvvet, sürat ve koordinasyon gibi performans unsurları geliştirilmekte, sporcu adaylarının ilgi ve yeteneklerine uygun branşlara yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Bu süreç, sporcuların yeni spor dallarıyla tanışarak uzun vadeli sporcu gelişimi açısından önemli bir kazanım elde etmelerine katkı sunmaktadır. Her yıl düzenli olarak uygulanan Sportif Yetenek Taraması Programı ile erken yaşta yetenekli çocukların tespit edilmesi, doğru branşlara yönlendirilmesi ve sürdürülebilir sporcu yetiştirme sistemine kazandırılması hedeflenmektedir. İlçelerimizde devam eden antrenmanlar, yetenek taraması sürecinin sahadaki uygulamalarını güçlendirirken, sporcuların spora katılımını artırarak sağlıklı ve aktif bir yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamaktadır"

TÜRKİYE SPORTİF YETENEK TARAMASI VE SPORA YÖNLENDİRME ALTYAPI PROJESİ ÇERÇEVESİNDE AYDIN’DA...

TÜRKİYE SPORTİF YETENEK TARAMASI VE SPORA YÖNLENDİRME ALTYAPI PROJESİ ÇERÇEVESİNDE AYDIN’DA YAPILAN TARAMALARDA SEÇİLEN GELECEĞİN SPORCULARI ANTRENMANLARINA DEVAM EDİYOR.

TÜRKİYE SPORTİF YETENEK TARAMASI VE SPORA YÖNLENDİRME ALTYAPI PROJESİ ÇERÇEVESİNDE AYDIN’DA...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altay’da Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya Fesih Hakkını Kullanmadı
2
Göztepe Basketbol, 26 Yaşındaki Pivot Kılıçarslan Şenkahya'yı Transfer Etti
3
Kütahya, 2025'te Gençlik ve Sporda Türkiye 4.’sü
4
Kayseri 2025: 842 bin 338 sporsever ve 655 madalya ile Dünya Spor Başkenti adayı
5
Aydın'da Geleceğin Sporcuları Antrenmanlara Devam Ediyor
6
Trabzonspor 2026'ya Moralsiz Girdi: Süper Kupa Yarı Finalinde 4-1 Yenildi
7
TFF Tahkim Kurulu 123 Futbolcunun Hak Mahrumiyeti Cezalarını Onadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları