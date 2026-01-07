Aydın'da Gençler (A/B) Halter Müsabakaları Tamamlandı

Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Gençler (A) ve (B) Kızlar-Erkekler Halter müsabakaları Aydın'da sona erdi.

Organizasyon ve katılımcılar

Müsabakalar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde Mimar Sinan Spor Salonu Halter Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kızlar kategorisinde 8, erkekler kategorisinde 13 olmak üzere toplam 21 sporcu farklı sıkletlerde ter döktü.

Sonuçlar ve tebrikler

Karşılaşmalar sonunda dereceye giren sporcular belirlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü derece elde eden sporcuları tebrik ederken, gruplarda Aydın'ı temsil edecek sporculara başarı dileklerini iletti.

