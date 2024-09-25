DOLAR
34,14 -0,15%
EURO
38,24 -0,12%
ALTIN
2.916,19 0,02%
BITCOIN
2.170.753,79 0,96%

Aydın'da Özel Sporcular İçin Bocce Müsabakaları başladı

Didim'de gerçekleştirilen Bocce Kupa Müsabakaları, 81 ilden sporcuları bir araya getiriyor.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:13
Aydın'da Özel Sporcular İçin Bocce Müsabakaları başladı

Didim'de Bocce Kupa Müsabakaları Heyecanı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Bocce Kupa Müsabakaları başladı. Ankara Üniversitesi bünyesinde yer alan Didim Öğrenci Rehabilitasyon Spor Eğitim Merkezleri'nde gerçekleştirilen etkinlik, büyük bir heyecanla devam ediyor.

Katılımcılar 81 İlden Geldi

Bu yılki organizasyona, toplamda 250 özel sporcu Türkiye'nin 81 ilinden katıldı. Down sendromu, otizm ve zihinsel engelli bireylerden oluşan sporcular, burada kendi yeteneklerini sergiliyor.

TÖSSFED'den Önemli Açıklamalar

TÖSSFED Asbaşkanı Ensar Kurt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu yılki organizasyonumuzda 250 sporcumuz mücadele ediyor. Bu süreçte sporcularımız, müsabakaların dışında farklı deneyimlerin tadını çıkaracaklar. Başarı gösteren ilk üç takıma madalya vereceğiz. Ayrıca, ağır engelli bireylere de rehabilite amaçlı bocce etkinliği düzenlemekteyiz. Özel çocuklara sahip ailelere çağrıda bulunuyorum, çocuklarınızı sporla tanıştırın. Unutmayın ki burada dünya birincileri de yer alıyor," ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Süresi

Bu anlamlı organizasyon, 29 Eylül Pazar günü sona erecek. Sporcular burada hem yarışacak hem de yeni dostluklar kuracaklar.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen...

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Bocce Kupa Müsabakaları başladı.

İLGİLİ HABERLER

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a Sert Tepki
2
9. Uluslararası Edirne Maratonu Başarıyla Gerçekleşti
3
Futbol Kariyerine Veda Eden Raphael Varane
4
Trabzonspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarına Devam Ediyor
5
Ali Turap Bülbül: Elit Lig'de Başarı İçin Çalışıyoruz
6
Fenerbahçe Voleybol Takımları Medicana ile Sponsorluk Anlaşması İmzaladı
7
Fenerbahçe'nin Yükselen Yıldızı: Ali Koç Döneminde Yüksek Bedelli Oyuncu Satışları

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

İBB’den öğrencilere dev destek! İBB burs başvuru tarihleri belli oldu mu?

Hükümet açıkladı: Emeklilik yaşı 65-70! Yeni emeklilik reformu geliyor

Kredi çekecekler o tarihi beklesin uyarısı! BDDK'dan yeni karar geldi

Dev şirket açıkladı! 11 iLDE Yüzlerce en az lise mezununa evden çalışma imkanı

Saatler geri alınacak mı 2024? Kış saati uygulaması hakkında açıklama geldi

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!