Aydın'da Özel Sporcular İçin Bocce Müsabakaları başladı

Didim'de Bocce Kupa Müsabakaları Heyecanı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Bocce Kupa Müsabakaları başladı. Ankara Üniversitesi bünyesinde yer alan Didim Öğrenci Rehabilitasyon Spor Eğitim Merkezleri'nde gerçekleştirilen etkinlik, büyük bir heyecanla devam ediyor.

Katılımcılar 81 İlden Geldi

Bu yılki organizasyona, toplamda 250 özel sporcu Türkiye'nin 81 ilinden katıldı. Down sendromu, otizm ve zihinsel engelli bireylerden oluşan sporcular, burada kendi yeteneklerini sergiliyor.

TÖSSFED'den Önemli Açıklamalar

TÖSSFED Asbaşkanı Ensar Kurt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu yılki organizasyonumuzda 250 sporcumuz mücadele ediyor. Bu süreçte sporcularımız, müsabakaların dışında farklı deneyimlerin tadını çıkaracaklar. Başarı gösteren ilk üç takıma madalya vereceğiz. Ayrıca, ağır engelli bireylere de rehabilite amaçlı bocce etkinliği düzenlemekteyiz. Özel çocuklara sahip ailelere çağrıda bulunuyorum, çocuklarınızı sporla tanıştırın. Unutmayın ki burada dünya birincileri de yer alıyor," ifadelerini kullandı.

Etkinliğin Süresi

Bu anlamlı organizasyon, 29 Eylül Pazar günü sona erecek. Sporcular burada hem yarışacak hem de yeni dostluklar kuracaklar.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen Bocce Kupa Müsabakaları başladı.