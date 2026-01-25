Trendyol Süper Lig'de VAR ve AVAR Hakemleri Belli Oldu

TFF, Trendyol Süper Lig 19. haftasında oynanacak 4 maçın VAR ve AVAR hakemlerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:10
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:10
Trendyol Süper Lig'de VAR ve AVAR Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’de VAR ve AVAR’da Görev Alacak Hakemler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’in 19. haftası bugün oynanacak 4 müsabakayla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçlarda VAR ve AVAR’da görev alacak hakemleri açıkladı.

Fenerbahçe - Göztepe (20.00)

Hakem: Cihan Aydın

Yardımcılar: İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

4. Hakem: Çağdaş Altay

VAR: Ömer Faruk Turtay

AVAR: Suat Güz

Gaziantep FK - Konyaspor (14.30, Gaziantep Stadyumu)

Hakem: Kadir Sağlam

Yardımcılar: Yusuf Susuz, Kerem İlitangil

4. Hakem: Berkay Erdemir

VAR: Özgür Yankaya

AVAR: Anıl Usta

Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor (17.00)

Hakem: Halil Umut Meler

Yardımcılar: Samet Çavuş, Ali Can Alp

4. Hakem: Direnç Tonusluoğlu

VAR: Onur Özütoprak

AVAR: Mehmet Salih Mazlum

Antalyaspor - Gençlerbirliği (17.00, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu)

Hakem: Reşat Onur Coşkunses

Yardımcılar: Murat Şener, Mert Bulut

4. Hakem: Oğuzhan Aksu

VAR: Bülent Birincioğlu

AVAR: Abdullah Bora Özkara

TRENDYOL SÜPER LİG'DE BUGÜN OYNANACAK 4 KARŞILAŞMANIN VAR'LARI AÇIKLANDI.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE BUGÜN OYNANACAK 4 KARŞILAŞMANIN VAR'LARI AÇIKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig'de VAR ve AVAR Hakemleri Belli Oldu
2
Bilecik'te Judo Spor Okulları Gençleri Geleceğe Hazırlıyor
3
Beşiktaş, Eyüpspor'la 4. randevuda — Süper Lig 19. Hafta
4
Karşıyaka, Merkezefendi Deplasmanında: BSL 17. Hafta Pamukkale 19.00
5
Hakkarili Sporculardan Erzurum Biatlon Eleme Yarışları'nda 19 Madalya
6
MHP'li Baki Ersoy: "Formanın hakkı verilmeli" — Kayserispor'a tepki
7
Osmangazi'de 90 Çocuk İlk Kez Bursasporlu Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları