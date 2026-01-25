Trendyol Süper Lig'de VAR ve AVAR Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’de VAR ve AVAR’da Görev Alacak Hakemler Belli Oldu
Trendyol Süper Lig’in 19. haftası bugün oynanacak 4 müsabakayla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçlarda VAR ve AVAR’da görev alacak hakemleri açıkladı.
Fenerbahçe - Göztepe (20.00)
Hakem: Cihan Aydın
Yardımcılar: İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
4. Hakem: Çağdaş Altay
VAR: Ömer Faruk Turtay
AVAR: Suat Güz
Gaziantep FK - Konyaspor (14.30, Gaziantep Stadyumu)
Hakem: Kadir Sağlam
Yardımcılar: Yusuf Susuz, Kerem İlitangil
4. Hakem: Berkay Erdemir
VAR: Özgür Yankaya
AVAR: Anıl Usta
Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor (17.00)
Hakem: Halil Umut Meler
Yardımcılar: Samet Çavuş, Ali Can Alp
4. Hakem: Direnç Tonusluoğlu
VAR: Onur Özütoprak
AVAR: Mehmet Salih Mazlum
Antalyaspor - Gençlerbirliği (17.00, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu)
Hakem: Reşat Onur Coşkunses
Yardımcılar: Murat Şener, Mert Bulut
4. Hakem: Oğuzhan Aksu
VAR: Bülent Birincioğlu
AVAR: Abdullah Bora Özkara
