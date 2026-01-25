Trendyol Süper Lig'de VAR ve AVAR Hakemleri Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’de VAR ve AVAR’da Görev Alacak Hakemler Belli Oldu

Trendyol Süper Lig’in 19. haftası bugün oynanacak 4 müsabakayla devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu, bu maçlarda VAR ve AVAR’da görev alacak hakemleri açıkladı.

Fenerbahçe - Göztepe (20.00)

Hakem: Cihan Aydın

Yardımcılar: İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

4. Hakem: Çağdaş Altay

VAR: Ömer Faruk Turtay

AVAR: Suat Güz

Gaziantep FK - Konyaspor (14.30, Gaziantep Stadyumu)

Hakem: Kadir Sağlam

Yardımcılar: Yusuf Susuz, Kerem İlitangil

4. Hakem: Berkay Erdemir

VAR: Özgür Yankaya

AVAR: Anıl Usta

Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor (17.00)

Hakem: Halil Umut Meler

Yardımcılar: Samet Çavuş, Ali Can Alp

4. Hakem: Direnç Tonusluoğlu

VAR: Onur Özütoprak

AVAR: Mehmet Salih Mazlum

Antalyaspor - Gençlerbirliği (17.00, Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu)

Hakem: Reşat Onur Coşkunses

Yardımcılar: Murat Şener, Mert Bulut

4. Hakem: Oğuzhan Aksu

VAR: Bülent Birincioğlu

AVAR: Abdullah Bora Özkara

TRENDYOL SÜPER LİG'DE BUGÜN OYNANACAK 4 KARŞILAŞMANIN VAR'LARI AÇIKLANDI.