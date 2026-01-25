MHP'li Baki Ersoy: "Formanın hakkı verilmeli" — Kayserispor'a tepki

MHP'li Baki Ersoy: "Formanın hakkı verilmeli"

Kayserispor - Başakşehir maçı sonrası sert eleştiri

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor'un Başakşehir karşısında aldığı yenilgi sonrası yaptığı açıklamada, takımın ortaya koyduğu performanstan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kayserispor'a verdiği önemle bilinen Ersoy, skordan bağımsız olarak sergilenen oyun ve mücadele ruhunu eleştirdi. Kulübün maddi durumuna dikkat çekerek, takımın desteklendiğini belirtti.

"Tüm ödemeler zamanında yapılıyorsa; oynayan, oynamayan ve oynatan herkesin bu formanın hakkını vermesi gerekiyor"

Kayserispor taraftarı olduğunu vurgulayan Ersoy, takımın ruhu ve inancına da değindi. "Bu takım inananların takımıdır" diyerek destek mesajını yineledi.

İmkânlar dâhilinde Kayserispor'a destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Ersoy, sorumluluk vurgusu yaparak "Herkesin aklını başına almasını bekliyoruz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ BAKİ ERSOY; KAYSERİSPOR’UN BAŞAKŞEHİR MAÇINDA ALDIĞI YENİLGİ SONRASI AÇIKLAMA YAPTI.