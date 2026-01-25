MHP'li Baki Ersoy: "Formanın hakkı verilmeli" — Kayserispor'a tepki

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor'un Başakşehir yenilgisi sonrası sergilenen oyun ve mücadele eksikliğini eleştirdi; oyunculardan sorumluluk istedi.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:29
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:29
MHP'li Baki Ersoy: "Formanın hakkı verilmeli" — Kayserispor'a tepki

MHP'li Baki Ersoy: "Formanın hakkı verilmeli"

Kayserispor - Başakşehir maçı sonrası sert eleştiri

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor'un Başakşehir karşısında aldığı yenilgi sonrası yaptığı açıklamada, takımın ortaya koyduğu performanstan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kayserispor'a verdiği önemle bilinen Ersoy, skordan bağımsız olarak sergilenen oyun ve mücadele ruhunu eleştirdi. Kulübün maddi durumuna dikkat çekerek, takımın desteklendiğini belirtti.

"Tüm ödemeler zamanında yapılıyorsa; oynayan, oynamayan ve oynatan herkesin bu formanın hakkını vermesi gerekiyor"

Kayserispor taraftarı olduğunu vurgulayan Ersoy, takımın ruhu ve inancına da değindi. "Bu takım inananların takımıdır" diyerek destek mesajını yineledi.

İmkânlar dâhilinde Kayserispor'a destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Ersoy, sorumluluk vurgusu yaparak "Herkesin aklını başına almasını bekliyoruz" sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

