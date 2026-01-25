Bilecik'te Judo Spor Okulları Gençleri Geleceğe Hazırlıyor

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamındaki judo antrenmanları, uzman antrenörlerle fiziksel gelişim ve öz güven kazandırıyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 12:18
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 12:18
Antrenmanlarda disiplin ve gelişim öne çıkıyor

Bilecik'te Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında düzenlenen judo antrenmanları, sporcuların hem teknik hem de mental gelişimini hedefliyor.

Antrenmanlar sistemli ısınma ve temel hazırlık çalışmalarıyla başlıyor. Sporcular, teknik uygulamalar sırasında kontrollü ve keyifli bir ortamda öğrenirken; denge, tutuş ve atış teknikleri eğlenceli uygulamalarla pekiştiriliyor.

Antrenman disiplini her daim ön planda tutuluyor; uzman antrenörler eşliğinde yapılan çalışmalar sporcuların minderde hem fiziksel gelişim sağlamasına hem de öz güven kazanmasına katkı sunuyor.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Spor okullarımız kapsamında judoya ilgi duyan gençlerimizi uzman antrenörlerimiz eşliğinde geleceğe hazırlıyor, sporcularımızın hem fiziksel hem de mental gelişimlerini destekliyoruz" dedi.

Emre Karadeniz

