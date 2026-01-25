Beşiktaş, Eyüpspor'la 4. randevuda — Süper Lig 19. Hafta

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 19. haftasında yarın 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Eyüpspor ile 4. kez karşılaşacak; Ndidi sakat, Uduokhai cezalı.

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, yarın saat 20.00’de Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

Lig tablosu ve maç öncesi durum

Siyah-beyazlılar ligde 9 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet ile toplam 32 puan toplayarak 5. sırada yer alıyor. Eflatun-sarılı ekip ise 3 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyetla 14 puan toplayıp 17. sırada bulunuyor.

İki ekip arasındaki geçmiş

Eyüpspor ile Beşiktaş, Süper Lig’de bugüne kadar 3 kez karşılaştı ve bu maçların tamamını Beşiktaş kazandı. Kartal bu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü. Ligin ilk yarısında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazanmıştı.

Form durumu

Beşiktaş ligde oynadığı son 7 maçta mağlup olmadı. Bu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Kayserispor galibiyetleri; Samsunspor, Gaziantep FK ve Trabzonspor ile ise beraberlikler alındı. Kartal’ın ligdeki son yenilgisi 11. haftada sahasında Fenerbahçe karşısındaydı.

Kadro hareketleri

Kadroya ara transfer döneminde henüz yeni bir isim dahil edilmedi. Bu dönemde takımda yer alan oyunculardan Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz ve Rafa Silva takımdan ayrıldı.

Sakatlık, transfer belirsizlikleri ve cezalar

Ndidi, Afrika Uluslar Kupası’nda yaşadığı sakatlık nedeniyle Eyüpspor maçında forma giyemeyecek. Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile transfer görüşmelerine devam eden Tammy Abraham’ın mücadelede oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Savunma oyuncusu Felix Uduokhai, sarı kart cezası nedeniyle bu maçta görev yapamayacak. Uduokhai bu sezon Corendon Alanyaspor, Başakşehir, Galatasaray ve Kayserispor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü.

Ayrıca Emirhan Topçu, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü sarı kart ceza sınırında bulunuyor; bu oyuncular Eyüpspor karşısında kart görmeleri halinde gelecek hafta Konyaspor maçında cezalı olacaklar. Geçen hafta Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyen Tiago Djalonun cezası sona erdi ve oynayabilecek durumda.

Hakemler

Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Yardımcı hakemler Bersan Duran ve Furkan Ürün olurken, dördüncü hakem görevini Burak Demirkıran üstlenecek.

Beşiktaş ile Eyüpspor arasındaki bu randevu, hem puan tablosu hem de takım içi eksiklerin belirleyici olacağı bir mücadeleye işaret ediyor.

