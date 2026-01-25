Hakkarili Sporculardan Erzurum Biatlon Eleme Yarışları'nda 19 Madalya

20-24 Ocak | Türkiye Kayak Federasyonu Biatlon Eleme Yarışları

Erzurum’da 20-24 Ocak tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kayak Federasyonu Biatlon Eleme Yarışları'nda Hakkarili sporcular önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda sporcunun katıldığı organizasyonda, zorlu hava şartları ve parkurlara rağmen Hakkarili sporcular üstün performanslarıyla dikkat çekti. Kıyasıya geçen yarışlarda sporcular, disiplinli çalışmanın ve azmin karşılığını aldı.

Yarışlar sonunda Hakkarili sporcular; 6 birincilik, 8 ikincilik ve 5 üçüncülük elde ederek toplam 19 madalya kazandı. Elde edilen bu sonuçlar, Hakkari'nin kış sporlarındaki yükselen potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi.

