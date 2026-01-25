Karşıyaka, Merkezefendi Deplasmanında: BSL 17. Hafta Pamukkale 19.00

Karşıyaka, BSL 17. haftasında yarın 19.00'da Pamukkale'de Merkezefendi ile karşılaşacak; İzmir ekibi galibiyetle düşme hattından çıkmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 11:56
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 11:56
Karşıyaka, Merkezefendi Deplasmanında: BSL 17. Hafta Pamukkale 19.00

Karşıyaka, Merkezefendi Deplasmanında: BSL 17. Hafta Pamukkale 19.00

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında yarın saat 19.00’da Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda Merkezefendi Basketbol ile karşılaşacak.

Takımların Durumu

Karşıyaka, ligde 4 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile son sıranın bir üstü olan 15. sırada yer alıyor. Ev sahibi Merkezefendi Basketbol ise 6 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile 11. basamakta bulunuyor.

Hedef ve Hakemler

Karşıyaka Başantrenörü Candost Volkan’ın öğrencileri, bu zorlu mücadeleyi kazanarak hem üst üste 2 maçını kazanmayı hem de düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.

Müsabakayı Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Kerem Yılmaz yönetecek.

KARŞIYAKA BASKETBOL, MERKEZEFENDİ DEPLASMANINDA

KARŞIYAKA BASKETBOL, MERKEZEFENDİ DEPLASMANINDA

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol Süper Lig'de VAR ve AVAR Hakemleri Belli Oldu
2
Bilecik'te Judo Spor Okulları Gençleri Geleceğe Hazırlıyor
3
Karşıyaka, Merkezefendi Deplasmanında: BSL 17. Hafta Pamukkale 19.00
4
Hakkarili Sporculardan Erzurum Biatlon Eleme Yarışları'nda 19 Madalya
5
Beşiktaş, Eyüpspor'la 4. randevuda — Süper Lig 19. Hafta
6
MHP'li Baki Ersoy: "Formanın hakkı verilmeli" — Kayserispor'a tepki
7
Osmangazi'de 90 Çocuk İlk Kez Bursasporlu Oldu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları