Karşıyaka, Merkezefendi Deplasmanında: BSL 17. Hafta Pamukkale 19.00

Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında yarın saat 19.00’da Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu’nda Merkezefendi Basketbol ile karşılaşacak.

Takımların Durumu

Karşıyaka, ligde 4 galibiyet ve 12 mağlubiyet ile son sıranın bir üstü olan 15. sırada yer alıyor. Ev sahibi Merkezefendi Basketbol ise 6 galibiyet ve 10 mağlubiyet ile 11. basamakta bulunuyor.

Hedef ve Hakemler

Karşıyaka Başantrenörü Candost Volkan’ın öğrencileri, bu zorlu mücadeleyi kazanarak hem üst üste 2 maçını kazanmayı hem de düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.

Müsabakayı Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Kerem Yılmaz yönetecek.

