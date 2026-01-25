Osmangazi'de 90 Çocuk İlk Kez Bursasporlu Oldu

Osmangazi Belediyesi, yeni nesili Yeşil Beyazlılara yakınlaştırdı

Osmangazi Belediyesi, Bursaspor’a desteğini her alanda sürdürmeye devam ediyor. Hayatında hiç maça gitmemiş çocukları stadyuma götüren proje ile genç nesillerin Yeşil Beyazlı renklere bağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında, mahalle muhtarları aracılığıyla belirlenen çocuklar, mahallelerinden otobüslerle alınarak önce Panorama 1326 Fetih Müzesi’ne götürüldü. Müze gezisinin ardından çocuklar, Bursaspor’un maçını izlemek üzere stada yönlendirildi ve ilk kez tribünden takımlarına destek oldular.

Son etkinlikte Hamitler ve Çırpan mahallelerinden gelen 90 çocuk, muhtarlar eşliğinde önce müzeyi rehberli gezdi. Gezide çocuklara projeyi başlatan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın de eşlik etti.

Çocuklar daha sonra Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Çocuk Tribünü'ne götürülerek Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynanan maçı izledi. Hayatlarında ilk kez stadyum deneyimi yaşayan çocuklar, maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.

Bursaspor’un etkili futboluyla maçı 3-0 kazanmasının ardından Hamitler ve Çırpan’dan gelen çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Projenin çocuklara stadyum heyecanını tattırdığını belirten katılımcılar, maç galibiyetiyle coşkularının daha da arttığını ifade etti.

