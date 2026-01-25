Osmangazi'de 90 Çocuk İlk Kez Bursasporlu Oldu

Osmangazi Belediyesi, Hamitler ve Çırpan’dan seçilen 90 çocuğu Panorama 1326 Fetih Müzesi gezisi sonrası Bursaspor maçına götürdü; takım 3-0 kazandı.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 10:17
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 10:17
Osmangazi'de 90 Çocuk İlk Kez Bursasporlu Oldu

Osmangazi'de 90 Çocuk İlk Kez Bursasporlu Oldu

Osmangazi Belediyesi, yeni nesili Yeşil Beyazlılara yakınlaştırdı

Osmangazi Belediyesi, Bursaspor’a desteğini her alanda sürdürmeye devam ediyor. Hayatında hiç maça gitmemiş çocukları stadyuma götüren proje ile genç nesillerin Yeşil Beyazlı renklere bağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında, mahalle muhtarları aracılığıyla belirlenen çocuklar, mahallelerinden otobüslerle alınarak önce Panorama 1326 Fetih Müzesi’ne götürüldü. Müze gezisinin ardından çocuklar, Bursaspor’un maçını izlemek üzere stada yönlendirildi ve ilk kez tribünden takımlarına destek oldular.

Son etkinlikte Hamitler ve Çırpan mahallelerinden gelen 90 çocuk, muhtarlar eşliğinde önce müzeyi rehberli gezdi. Gezide çocuklara projeyi başlatan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın de eşlik etti.

Çocuklar daha sonra Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu Çocuk Tribünü'ne götürülerek Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynanan maçı izledi. Hayatlarında ilk kez stadyum deneyimi yaşayan çocuklar, maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.

Bursaspor’un etkili futboluyla maçı 3-0 kazanmasının ardından Hamitler ve Çırpan’dan gelen çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Projenin çocuklara stadyum heyecanını tattırdığını belirten katılımcılar, maç galibiyetiyle coşkularının daha da arttığını ifade etti.

BURSASPOR’A DESTEĞİNİ HER ALANDA SÜRDÜREN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, HAYATINDA HİÇ MAÇA GİTMEMİŞ...

BURSASPOR’A DESTEĞİNİ HER ALANDA SÜRDÜREN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, HAYATINDA HİÇ MAÇA GİTMEMİŞ ÇOCUKLARI BURSASPOR MAÇINA GÖTÜREREK YEŞİL BEYAZLI RENKLERE GÖNÜL VERMELERİNİ SAĞLIYOR. GÖKÇİN ÖDÜL/BURSA-İHA

BURSASPOR’A DESTEĞİNİ HER ALANDA SÜRDÜREN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, HAYATINDA HİÇ MAÇA GİTMEMİŞ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nilüfer Belediyespor Eker, Beşiktaş'ı 3-1 Geçti
2
Osmangazi'de 90 Çocuk İlk Kez Bursasporlu Oldu
3
Trendyol Süper Lig: Galatasaray, Fatih Karagümrük Karşısında 1-0 (15')
4
UEFA Avrupa Ligi: Fenerbahçe 0-1 Aston Villa — Sancho 25'te kazandırdı
5
Boluspor 1-2 Sarıyer — Trendyol 1. Lig 21. Hafta
6
EuroLeague: Fenerbahçe 82-79 Valencia Basket — 14. Galibiyet
7
Kayserispor'dan Pierre-Gabriel'in Şehri Terkine Sert Tepki

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları