Aydınspor'dan Derbi Öncesi 'Asi Kankalar' Birlik Çağrısı

Aydınspor kritik derbi öncesi birlik çağrısı yaptı

Asi Kankalar lideri Nahit Kalak taraftardan destek istedi

Bölgesel Amatör Lig 8. Grup’ta zor günler geçiren Aydınspor, üst üste aldığı 6 mağlubiyetın ardından Pazar günü sahasında önemli bir derbiye çıkıyor. Siyah beyazlılar, saat 14.00'te Germencik Stadı'nda Kuşadası 1923'ü konuk edecek.

Ligde 3 puanı bulunan Aydınspor, 9 puanlı rakibini yenerek hem kötü gidişe "dur" demek hem de ligde kalma yolunda moral depolamak istiyor.

Aydınspor taraftar grubu Asi Kankalar'ın tribün liderlerinden Nahit Kalak, derbi öncesi taraftara birlik çağrısında bulundu. Kalak, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada: "Şimdi konuşma değil, destek olma zamanı. Biz Aydınspor taraftarlarının, futbolcularımızın ve teknik heyetimizin tek düşüncesi Pazar günkü maçı kazanmaktır. O yüzden sadece sosyal medyada yaşadığınız Aydınsporluluğunuzla ilgilenmiyoruz. Bu maçı kazandıktan sonra konuşacağız. Kendi tartışmalarınıza, sezon boyunca çağrılarımıza rağmen destek vermediğiniz Aydınspor’umuzu katmayın" ifadelerini kullandı.

Kalak, herkesin takıma maddi ve manevi destek vermesi gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: "Evet, sezonun maçına çıkıyoruz ve kesinlikle bu süreçte başkan aramıyoruz. Destek olmak mı istiyorsunuz? Buyurun gelin, yarın saat 14.00’te antrenmanımız var. Sezon boyunca peşinat veremediğimiz oyuncularımıza gelin prim açıklayın, bir şeyler yapın, maçtan sonra hep beraber konuşuruz. Aydınspor’umuzu yaşatmak isteyen herkese kapımız sonuna kadar açıktır."

Kalak ayrıca antrenmana gelemeyecek veya şehir dışında yaşayan iş insanları ile taraftarların da prim desteği verebileceğini belirtti. Destek sağlayan herkesin isimlerinin ve miktarlarının sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacağını açıkladı.

