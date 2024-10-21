Ayhancan Güven, 2024 DTM Şampiyonası'nı 16. Sırada Tamamladı

Ayhancan Güven DTM 2024 Sezonunu Tamamladı

26 yaşındaki pilot Ayhancan Güven, 2024 Almanya Binek Otomobiller Şampiyonası'nı (DTM) 16. sırada bitirdi. Manthey EMA takımında mücadele eden Güven, serinin kapanış ayağında Hockenheim pistinde gerçekleştirilen ilk yarışta 3.'lük elde etti.

Hockenheim'daki Yarışların Detayları

Sezonun 8. ve son ayağı olan bu yarış, Hockenheim kasabasındaki 4,5 kilometrelik pistte yapıldı. İlk yarışta podyuma çıkarak başarılı bir performans sergileyen Ayhancan, ikinci yarışta rakibiyle yaşadığı temas sonucunda puan alamadı.

Genel Performans ve Pilotlar Klasmanı

İkinci sezonunu geçiren genç pilot, toplamda 69 puan toplayarak 23 yarışçı arasında 16. sırayı elde etti. SSR Performance takımından Mirko Bortolotti, 238 puanla sezonun şampiyonu oldu.