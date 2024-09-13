Aysel Önder ve Reyhan Taşdelen, Elmas Lig'de Podyuma Yerleşti

Elmas Lig'de Türk Para Atletizmi Başarıyla Temsil Edildi

Dünyanın en prestijli atletizm organizasyonlarından biri olan Elmas Lig, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlendi. Bu önemli etkinlikte, para atletlerimiz Aysel Önder ve Reyhan Taşdelen, kadınlar 400 metre T20 kategorisinde mücadele etti.

Aysel Önder Birinci, Reyhan Taşdelen Üçüncü

Aysel Önder, bu zorlu yarışta 56.27 saniyelik derecesiyle birincilik elde ederek podyumda en üst sırayı aldı. Reyhan Taşdelen ise 1 dakika 0.33 saniyelik zamanı ile üçlük basamağında yer aldı.

İkili, Elmas Lig’in Brüksel etabına özel davetle katıldı ve sergiledikleri performanslarıyla Türk para atletizminin uluslararası arenada daha fazla tanınmasına katkı sağladı.