Ayten Yeksan, Varşova Avrupa Açık Turnuvası'nda Bronz Madalya Kazandı

Milli judocu Ayten Yeksan, Varşova Avrupa Açık Turnuvası'nda 63 kiloda bronz madalya elde etti.

Yayın Tarihi: 23.02.2025 17:03
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 17:08
Ayten Yeksan, Varşova Avrupa Açık Turnuvası'nda Bronz Madalya Kazandı

Ayten Yeksan'dan büyük başarı

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Açık Turnuvası'nda Türk judocu Ayten Yeksan, kadınlar 63 kiloda bronz madalya kazandı. Bu başarı, Türk judo tarihinde önemli bir yer edinmiştir.

Turnuva Detayları

Türkiye Judo Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, Ayten Yeksan, turnuvada önce İsviçreli Chiara Friden, ardından Macar Brigitta Varga ve son olarak Fransız Rania Drid ile karşılaşarak yarı finale yükselmeyi başardı.

Yarı Final ve 3'üncülük Maçı

Yarı finalde Rumen Amanda Torres ile karşılaşan Ayten, bu müsabakayı kaybederek final şansını yitirdi. Ancak, 3'üncülük maçında Avusturyalı Lisa Tretnjak ile mücadele eden Ayten, rakibini mağlup ederek podyumda yer alma başarısını gösterdi.

Polonya'daki Varşova Avrupa Açık Turnuvası'na katılan milli judoculardan Ayten Yeksan, kadınlar 63...

Polonya'daki Varşova Avrupa Açık Turnuvası'na katılan milli judoculardan Ayten Yeksan, kadınlar 63 kiloda bronz madalya kazandı.

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