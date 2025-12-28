DOLAR
TFF 2. Lig: Muğlaspor 1-1 Kastamonuspor

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. haftada Muğlaspor ile Kastamonuspor 1-1 berabere kaldı; Yasin penaltıdan öne geçti, Kazım skoru eşitledi.

Yayın Tarihi: 28.12.2025 17:27
Güncelleme Tarihi: 28.12.2025 17:27
Maç Özeti

TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta karşılaşmasında Muğlaspor, sahasında Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 10. dakikada penaltıdan Yasin Abdioğlu'nun golüyle öne geçti; konuk takım 63. dakikada Kazım Kahya ile skoru eşitledi.

Detaylar

Stat: Atatürk

Hakemler: Levent Gümüşdere, Hakan Dursun, Abdullah Melih Karaduman

Muğlaspor: İsmet, Umut Mert (Kadir dk. 70), Semih, Fatih, Mahsun (Okan dk. 64), Cemal, Mustafa, Abdurrahman, Sedat, Yasin, Emre

Kastamonuspor: Yavuz, Gürkan (Erdem dk. 85), Kadir, Erdem, Ali, Kazım (Muhammed dk. 90), İbrahim Halil (Umut dk. 75), Batuhan, Gökdeniz, Mertan Caner, Mustafa

Goller: Yasin Abdioğlu (dk. 10 pen.) (Muğlaspor), Kazım Kahya (dk. 63) (Kastamonuspor)

Sarı kart: Erdem Dikbasan (Kastamonuspor)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

