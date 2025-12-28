TFF 2. Lig: Muğlaspor 1-1 Kastamonuspor
Maç Özeti
TFF 2. Lig Beyaz Grup 19. hafta karşılaşmasında Muğlaspor, sahasında Kastamonuspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip, 10. dakikada penaltıdan Yasin Abdioğlu'nun golüyle öne geçti; konuk takım 63. dakikada Kazım Kahya ile skoru eşitledi.
Detaylar
Stat: Atatürk
Hakemler: Levent Gümüşdere, Hakan Dursun, Abdullah Melih Karaduman
Muğlaspor: İsmet, Umut Mert (Kadir dk. 70), Semih, Fatih, Mahsun (Okan dk. 64), Cemal, Mustafa, Abdurrahman, Sedat, Yasin, Emre
Kastamonuspor: Yavuz, Gürkan (Erdem dk. 85), Kadir, Erdem, Ali, Kazım (Muhammed dk. 90), İbrahim Halil (Umut dk. 75), Batuhan, Gökdeniz, Mertan Caner, Mustafa
Goller: Yasin Abdioğlu (dk. 10 pen.) (Muğlaspor), Kazım Kahya (dk. 63) (Kastamonuspor)
Sarı kart: Erdem Dikbasan (Kastamonuspor)
TFF 2. LİG: MUĞLASPOR:1 - KASTAMONUSPOR:1