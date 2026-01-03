DOLAR
Bahçeşehir Koleji 100-60 Aliağa Petkim | BSL 14. Hafta

BSL 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, Sinan Erdem'de Aliağa Petkim Spor'u 100-60 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:17
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:17
Bahçeşehir Koleji 100-60 Aliağa Petkim | BSL 14. Hafta

Bahçeşehir Koleji 100-60 Aliağa Petkim'e Farklı Galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Aliağa Petkim Spor’u 100-60’lık skorla mağlup etti. Ev sahibi ekip, güçlü hücum performansı ve dengeli skor dağılımıyla farkı açtı.

Maç Detayları

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Hüseyin Çelik, Duhan Köyiçi, Uğur Akyıldız

Skor periyotlar: 1. Periyot: 22-12 (Bahçeşehir Koleji lehine) | Devre: 40-33 (Bahçeşehir Koleji lehine) | 3. Periyot: 67-48 (Bahçeşehir Koleji lehine)

Bahçeşehir Koleji

Oyuncular: Matthew Mitchell 9, Trevion Williams 10, Tyler Cavanaugh 5, Malachi Flynn 22, İsmet Akpınar 2, Calep Homesley 9, Jordan Matthew Ford 12, Hunter Hale 17, Göktüğ Baş 6, Furkan Haltalı 6

Başantrenör: Marko Barac

Aliağa Petkim Spor

Oyuncular: David Efianayi 13, Jehyve Floyd 6, Stanley Whittaker 11, Selim Şav, Uzodinma Utomi, Yannick Franke 11, Roberts Blumbergs 12, Emre Sonsırma, Martynas Sajus 7, Mustafa Kurtuldum, Kerem Soyuçaylı, Hüseyin Seviğ

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Bahçeşehir Koleji, iç sahada aldığı bu farklı galibiyetle ligdeki iddiasını sürdürürken; Aliağa Petkim Spor, savunma zaafları ve sayı dağılımındaki dengesizlik nedeniyle maçı kaybetti.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

