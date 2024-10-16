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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda İtalya'yı Farkla Geçti

Bahçeşehir Koleji, Dolomiti Energia'yı 110-70 yenerek BKT Avrupa Kupası'nda 3. galibiyetini aldı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 20:59
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 20:59
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda İtalya'yı Farkla Geçti

Bahçeşehir Koleji, Dolomiti Energia'ya Geçit Vermedi

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'nun 4. haftasında İtalyan takımı Dolomiti Energia ile karşılaştı ve sahasında önemli bir galibiyet elde etti. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, ev sahibi takımın 110-70'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maçın Detayları

Maç dengeli bir başlangıçla devam etti; ilk çeyreği 26-25 önde tamamlayan Bahçeşehir Koleji, ikinci çeyrekteki baskılı oyunuyla farkı açtı ve devreye 63-39 önde girdi.

Üstün Performans Sürdü

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyreği 83-55 önde kapattı. Son çeyrekle birlikte skoru 3 haneye taşıyan takım, maç sonunda 40 sayı farkla sahadan galibiyetle ayrıldı.

Skor Dağılımı

Ev sahibi takımda Odiase 24 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olurken, Massinburg 20, Bouteille 12, Simonovic ve Cavanaugh her biri 10 sayıda katkıda bulundu. Diğer oyunculardan Smith ve Ponitka 9'ar, Şehmus Hazer ve Furkan Haltalı 7'şer, Ömercan İlyasoğlu ise 2 sayı ile oynadı.

Konuk Ekipte Performans

Dolomiti Energia'da ise Ford 16, Lamb ve Bayehe ise 13'er sayıyla takımlarının çabalarına katkıda bulundu.

Bu sonuçla birlikte Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda 4. haftada 3. galibiyetini alırken, İtalyan temsilcisi 3. defa mağlup olmuş oldu.

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