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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm ile Karşılaşıyor

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm ile yarın TSİ 21.00'de deplasmanda mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 09:49
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm ile Karşılaşıyor

Bahçeşehir Koleji, Ratiopharm Ulm ile Mücadele Edecek

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 8. hafta mücadelesinde, yarın deplasmanda Almanya temsilcisi Ratiopharm Ulm ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın Detayları

Ratiopharm Arena'da gerçekleştirilecek olan bu önemli karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak.

Bahçeşehir Koleji'nin Durumu

Gruptaki ilk 7 maçında 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile zirvede yer alan Bahçeşehir Koleji, bu kritik karşılaşmadan galip ayrılmayı hedefliyor.

Ratiopharm Ulm'un Durumu

Öte yandan, Ratiopharm Ulm ise grupta 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile 6. sırada konumlanıyor.

Her iki takım için de büyük önem taşıyan bu karşılaşma, basketbolseverlerin yoğun ilgisini çekecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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