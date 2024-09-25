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Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Wolves'ı Yenerek İşe Başladı

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Wolves'ı 80-69 yenerek galibiyetle başladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 21:19
Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Wolves'ı Yenerek İşe Başladı

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'na İyi Bir Başlangıç Yaptı

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki ilk haftasında Litvanya'nın Wolves takımını 80-69 yenerek galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın Detayları

Vilnius'ta gerçekleşen maçın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 26-23 önde kapattı. Ancak ikinci çeyrekten itibaren Bahçeşehir Koleji, oyun kontrolünü eline alarak devre arasına 45-43 önde girdi.

Üçüncü Çeyrek ve Sonuç

Üçüncü çeyrekte farkı 9 sayıya kadar çıkaran Bahçeşehir Koleji, finalde 69-80'lik bir skorla parkeden galip ayrıldı.

Gelecek Maç

Bahçeşehir Koleji, grubundaki ikinci maçında 1 Ekim'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşacak.

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