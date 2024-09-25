Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Wolves'ı Yenerek İşe Başladı

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'na İyi Bir Başlangıç Yaptı
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu'ndaki ilk haftasında Litvanya'nın Wolves takımını 80-69 yenerek galibiyetle başladı.
Karşılaşmanın Detayları
Vilnius'ta gerçekleşen maçın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 26-23 önde kapattı. Ancak ikinci çeyrekten itibaren Bahçeşehir Koleji, oyun kontrolünü eline alarak devre arasına 45-43 önde girdi.
Üçüncü Çeyrek ve Sonuç
Üçüncü çeyrekte farkı 9 sayıya kadar çıkaran Bahçeşehir Koleji, finalde 69-80'lik bir skorla parkeden galip ayrıldı.
Gelecek Maç
Bahçeşehir Koleji, grubundaki ikinci maçında 1 Ekim'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda Beşiktaş Fibabanka ile karşılaşacak.