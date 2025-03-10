Bahçeşehir Koleji BKT Avrupa Kupası Yarı Finali İçin Sahaya Çıkıyor

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde Cedevita Olimpija ile karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 09:59
Bahçeşehir Koleji BKT Avrupa Kupası Yarı Finali İçin Sahaya Çıkıyor

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Çeyrek Finalde

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında yarın, Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija ile karşı karşıya gelecek.

Maç Bilgileri

Karşılaşma, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Turnuvanın Önemi

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu turu geçen takım, organizasyonda yarı finale yükselecek.

Bahçeşehir Koleji’nin Başarısı

Bahçeşehir Koleji, normal sezonda A Grubu'nu 14 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile tamamlayarak doğrudan çeyrek finale yükselme başarısını gösterdi.

Cedevita Olimpija’nın Durumu

B Grubu'nda çıktığı maçların 10'unu kazanıp, 8'inden yenilgiyle ayrılan Cedevita Olimpija ise 4. basamakta yer alarak 8'li final etabında oynama hakkı elde etti. Slovenya temsilcisi, bu turda Beşiktaş Fibabanka'ya 96-86 üstünlük kurarak çeyrek finale adını yazdırdı.

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