Bahçeşehir Koleji, Buducnost VOLI ile BKT Avrupa Kupası'nda karşılaşıyor

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Zorlu Bir Maça Çıkıyor

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu 5. hafta karşılaşmasında, yarın deplasmanda Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile mücadele edecek.

Müsabaka Detayları

Podgorica'daki Moraca Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek olan bu heyecan dolu karşılaşma, Türkiye saati ile 20.30'da başlayacak.

Takım Performansları

A Grubu'ndaki ilk dört maçını tamamlayan Bahçeşehir Koleji, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle yoluna devam ederken, rakibi Buducnost VOLI 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grupta yer alıyor.

Bu maç, Bahçeşehir Koleji'nin Avrupa sahnesindeki iddialı duruşunu devam ettirmek için büyük bir fırsat sunuyor.