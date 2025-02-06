Bahçeşehir Koleji, Joventut Badalona'ya Yenildi: 69-56

BKT Avrupa Kupası'nda Son Maçta Şok Yenilgi

Basketbolseverler için büyük bir heyecan taşıyan BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. ve son hafta maçında, Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Joventut Badalona karşısında parkeden 69-56'lık skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, gruptaki performansını 14 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamladı. İspanyol ekibi Joventut Badalona ise organizasyona 7 galibiyet ve 11 yenilgiyle veda etti.

Bahçeşehir Koleji, grup aşamasını lider tamamlayarak çeyrek finale yükselmeyi daha önceden garantilemişti. Bu sonuç, takımın şampiyonluk hedefi için bir motivasyon kaynağı olarak değerlendirilebilir.