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Bahçeşehir Koleji, Joventut Badalona'ya Yenildi: 69-56

Bahçeşehir Koleji, BKT Avrupa Kupası'nda Joventut Badalona'ya 56-69 mağlup oldu ancak çeyrek finale yükselmeyi başarıyla garantiledi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 00:29
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:29
Bahçeşehir Koleji, Joventut Badalona'ya Yenildi: 69-56

BKT Avrupa Kupası'nda Son Maçta Şok Yenilgi

Basketbolseverler için büyük bir heyecan taşıyan BKT Avrupa Kupası A Grubu 18. ve son hafta maçında, Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, Joventut Badalona karşısında parkeden 69-56'lık skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçla Bahçeşehir Koleji, gruptaki performansını 14 galibiyet ve 4 mağlubiyetle tamamladı. İspanyol ekibi Joventut Badalona ise organizasyona 7 galibiyet ve 11 yenilgiyle veda etti.

Bahçeşehir Koleji, grup aşamasını lider tamamlayarak çeyrek finale yükselmeyi daha önceden garantilemişti. Bu sonuç, takımın şampiyonluk hedefi için bir motivasyon kaynağı olarak değerlendirilebilir.

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