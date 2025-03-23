Bakan Bak, ÇBK Mersin’in Kupasını Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ÇBK Mersin'in Türkiye Kupası zaferini kutladı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 18:20
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 18:20
Bakan Bak, ÇBK Mersin’in Kupasını Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin'in, Emlak Konut'u 85-64 mağlup ederek elde ettiği şampiyonluğu kutladı.

Bakan Bak, kutlama mesajında şöyle dedi: "Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunda, Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen final maçını kazanarak kupayı müzesine götüren ÇBK Mersin'i tebrik ederim. Final maçında mücadele eden Emlak Konut'a ve dörtlü final organizasyonunda parkeye çıkarak sporseverlere keyifli anlar yaşatan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum."

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Macaristan-Türkiye Rövanş Maçının Hakemleri ve Kadroları Belli Oldu
2
ÇİMSA ÇBK Mersin, ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı Kazandı
3
ÇİMSA ÇBK Mersin ING Kadınlar Türkiye Kupası'nı Kazandı
4
Uzun Mesafe Deniz Küreği Türkiye Kupası Yarışları Tamamlandı
5
Ferhat Arıcan, Türkiye'de Altın Madalya Kazandı!
6
Beşiktaş, Uğur Okulları İstanbulspor'a 3-1 Yenildi
7
Alanyaspor'da Teknik Direktör Sami Uğurlu ile Ayrılık Yaşandı

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!