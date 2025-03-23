Bakan Bak, ÇBK Mersin’in Kupasını Kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası finalinde ÇİMSA ÇBK Mersin'in, Emlak Konut'u 85-64 mağlup ederek elde ettiği şampiyonluğu kutladı.

Bakan Bak, kutlama mesajında şöyle dedi: "Basketbolda ING Kadınlar Türkiye Kupası Dörtlü Final organizasyonunda, Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen final maçını kazanarak kupayı müzesine götüren ÇBK Mersin'i tebrik ederim. Final maçında mücadele eden Emlak Konut'a ve dörtlü final organizasyonunda parkeye çıkarak sporseverlere keyifli anlar yaşatan tüm takımlarımıza teşekkür ediyorum."