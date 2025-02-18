Bakan Bak'tan Denizli'deki Trafik Kazası İçin Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Denizli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden sporcular için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 19:39
Bakan Bak'tan Denizli'deki Trafik Kazası İçin Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı'ndan Taziye Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında hayatını kaybeden sporcular için bir taziye mesajı yayımladı.

Kaza Detayları

Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Denizli'de düzenlenecek Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere İzmir'den hareket eden midibüsün Buldan ilçesinde devrilmesi sonucu 2 sporcumuzun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrendim. Meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden sporcularımıza Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum.'

Aynı zamanda Bakan Bak, kazada yaralananlar için de acil şifalar diledi.

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