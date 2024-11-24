Bakan Bak'tan Milli Tekvandoculara Tebrik Mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda gösterdikleri üstün başarı ile göz dolduran milli tekvandocular için tebrik mesajı yayımladı.

Başarılı Sonuçlar

Bakan Bak, mesajında, "Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’da yapılan Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız, aldıkları sonucu ile bizleri gururlandırdı. Şampiyonayı 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tamamlayan milli tekvandocularımızı kutluyorum," ifadelerini kullandı.

En Başarılı Sonuç

Bakan, ayrıca, "Ülke sıralaması ile erkek ve kadın takım sıralamasında ilk sırada yer alarak, şampiyona tarihindeki en başarılı sonuca imza atan milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Milli tekvandocularımızın elde ettiği bu tarihi başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum," dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.