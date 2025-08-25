Bakan Bak'tan Nilüfer Belediyespor'a Süper Kupa Tebriği

Gençlik ve Spor Bakanı'nın mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hentbol Erkekler Süper Kupası'nı kazanan Nilüfer Belediyespor'u yayımladığı mesajla kutladı. Bakan, tebrik mesajında müsabakaya ve kulüplere yönelik iyi dileklerini paylaştı.

Mesajında Bakan Bak, şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'daki THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan Hentbol Erkekler Süper Kupa müsabakasında rakibi Beşiktaş'ı yenerek kupayı kazanan Nilüfer Belediyespor'u kutluyorum. Süper Kupa'daki mücadelesinden dolayı Beşiktaş'ı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

Bakan Bak, her iki kulübü de başarı dilekleriyle tebrik ederek Türk hentboluna olan desteğini vurguladı.