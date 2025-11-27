UEFA Konferans Ligi: Breidablik 1-1 Samsunspor (İlk Yarı)

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 4. hafta maçında deplasmanda Breidablik ile ilk yarıyı 1-1 tamamladı. Goller Ingvarsson ve Mouandilmadji'den geldi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 23:56
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 23:56
UEFA Konferans Ligi 4. hafta mücadelesinde Samsunspor, deplasmanda İzlanda temsilcisi Breidablik ile karşılaştı. İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakika: Thorsteinsson’un sağdan verdiği pasta penaltı noktası üzerinde bulunan Ingvarsson’un şutunda top filelerle buluştu. Breidablik 1–0

9. dakika: Mouandilmajdi’nin topuk pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Holse’nin şutunu kaleci Einarsson meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakika: Makoumbou’nun ara pasına iyi hareketlenen Moumandilmadji’nin sert şutunda top ağlarla buluştu. Skor 1-1

Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Denys Shurman, Semen Shlonchak, Valentyn Kutsev

Kadrolar

Breidablik: Ari Einarsson, Valgeir Valgeirsson, Damir Muminovic, Viktor Margeirsson, David Ingvarsson, Höskuldur Gunnlaugsson, Karl Einarsson, Anton Ludviksson, Oli Omarsson, Aron Bjarnason, Agust Thorsteinsson

Yedekler: Berg Snholm, Arnor Jonsson, Kristinn Jonsson, Kristofer Kristinsson, Gabriel Hallsson, Andri Yeoman, Orri Gunnleifsson, Kristinn Björgvinsson, Thorleifur Ulfarsson, Kristinn Steindorsson, Tobias Thomsen, Gudmundur Magnusson

Teknik Direktör: Olafur Skulason

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Toni Borevkovic, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Yunus Emre Çift, Antoine Makoumbou, Carlo Holse, Emre Kılınç, Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Joe Mendes, Soner Gönül, Soner Aydoğdu, Tahsin Bülbül, Franck Atoen, Polat Yaldır

Teknik Direktör: Thomas Reis

Goller

Breidablik: Ingvarsson (dk. 6)

Samsunspor: Mouandilmadji (dk. 20)

SAMSUNSPOR - BREİDABLİK MAÇININ İLK YARISINDAN KARELER.

