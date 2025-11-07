Bakan Osman Aşkın Bak Riyad’da Milli Sporcularla Buluştu

6. İslami Dayanışma Oyunları öncesi ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek milli sporcuların müsabakalarını izlemek ve Al-Janadriyah Hipodromu’nda yapılacak resmi açılış törenine katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi.

Heyet ve sporcu ziyareti

Bakan Bak, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve Türkiye’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler ile birlikte, Türkiye’yi temsil edecek olan milli sporcuları konakladıkları sporcular köyünde ziyaret etti.

Milli sporcularla sohbet ederek durumları hakkında bilgi alan Bakan Bak, ay-yıldızlılara 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda başarılar diledi.

Türkiye’nin katılımı

Türkiye, 21 Kasım’a kadar sürecek olan 2025 İslami Dayanışma Oyunları’nda, 20 spor dalında 110’u kadın, 102’si erkek, 212 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

