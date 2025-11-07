Bakan Osman Aşkın Bak Riyad’da Milli Sporcularla Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6. İslami Dayanışma Oyunları için Riyad’da milli sporcuları ziyaret ederek başarı diledi.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 16:36
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 16:36
Bakan Osman Aşkın Bak Riyad’da Milli Sporcularla Buluştu

Bakan Osman Aşkın Bak Riyad’da Milli Sporcularla Buluştu

6. İslami Dayanışma Oyunları öncesi ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye’yi temsil edecek milli sporcuların müsabakalarını izlemek ve Al-Janadriyah Hipodromu’nda yapılacak resmi açılış törenine katılmak üzere Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’a geldi.

Heyet ve sporcu ziyareti

Bakan Bak, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır ve Türkiye’nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler ile birlikte, Türkiye’yi temsil edecek olan milli sporcuları konakladıkları sporcular köyünde ziyaret etti.

Milli sporcularla sohbet ederek durumları hakkında bilgi alan Bakan Bak, ay-yıldızlılara 6. İslami Dayanışma Oyunları’nda başarılar diledi.

Türkiye’nin katılımı

Türkiye, 21 Kasım’a kadar sürecek olan 2025 İslami Dayanışma Oyunları’nda, 20 spor dalında 110’u kadın, 102’si erkek, 212 sporcu ile madalya mücadelesi verecek.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, 6. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK...

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, 6. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK OLAN MİLLİ SPORCULARI ZİYARET ETTİ.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, 6. İSLAMİ DAYANIŞMA OYUNLARI'NDA TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDECEK...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Naim Süleymanoğlu’nun İlk Antrenörü Hilmi Pekünlü Kütahya’da Vefat Etti
2
VakıfBank’ın Yeni Transferi Helena Cazaute: "Bu Sezon Tüm Kupalar İçin Hazırız"
3
İsmail Köybaşı, Göztepe'nin Beşiktaş Zaferini Değerlendirdi
4
Zeynep Yetgil Paris 2024 Olimpiyatlarında Çeyrek Finale Yükseldi
5
Başkan Başdeğirmen'den Fatmagül Çevik ve Mustafa Erdoğan'a Altın Ödül
6
Alanyaspor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
7
Sivasspor Manisa FK Maçına Hazır — 8 Kasım'da 4 Eylül'de

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı