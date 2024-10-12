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Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye İnovasyon Haftası'nda Gelecek Vizyonunu Paylaştı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye İnovasyon Haftası'na katılarak gençlerin teknolojiye olan ilgisini vurguladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 13:17
Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye İnovasyon Haftası'nda Gelecek Vizyonunu Paylaştı

Türkiye İnovasyon Haftası'nda Önemli Mesajlar

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) düzenlediği Türkiye İnovasyon Haftası'na katıldı. Etkinlik, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Gençlere Yatırım ve Teknoloji Vurgusu

Bakan Bak, etkinlikte yaptığı konuşmada gençlere teknoloji ile buluşmanın önemine dikkat çekerek, "Genç ve dinamik bir ülkeyiz. Teknolojide, dijitalde ve yapay zekada güçlü olmamız gerekiyor," dedi.

TEKNOFEST Başarısı

Bakan, bu yılki TEKNOFEST'in büyük bir başarı ile gerçekleştiğini belirterek, "Adana'da 1 milyon 100 bin kişi katıldı. Türkiye'nin gücü burada. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz," ifadelerini kullandı.

Yapay Zeka Eğitimi

Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile gerçekleştirdikleri protokol kapsamında yaklaşık 950 bin gence yapay zeka eğitimi vermeyi planladıklarını kaydetti.

Hayallerin Peşinde Koşun

Osman Aşkın Bak, gençlere hedeflerini gerçekleştirmeleri konusunda cesaret vererek, "Hayallerinizin peşinden gidin. Engeller sizi durdurmasın," mesajını verdi.

Cristiano Ronaldo Örneği

Bakan, gençlere dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yu örnek göstererek, "Hayatınıza dokunan insanları asla unutmayın," dedi. Geleceğin Türkiye Yüzyılı olacağını vurguladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 11. kez düzenlediği...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 11. kez düzenlediği Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftası'na katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 11. kez düzenlediği...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 11. kez düzenlediği Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftası'na katılarak konuşma yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 11. kez düzenlediği...

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) 11. kez düzenlediği Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Türkiye İnovasyon Haftası'na katılarak konuşma yaptı.

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