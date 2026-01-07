Balıkesir'de 2025-2026 Yurtlig İl Birinciliği: 60 Turnuvayla Gençler Yarıştı

Balıkesir'de Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 2025-2026 Yurtlig İl Birinciliği'nde 60 turnuva yapıldı; dereceye girenler bölge ve Türkiye finallerine ilerleyecek.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 11:26
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 11:26
Balıkesir'de 2025-2026 Yurtlig İl Birinciliği: 60 Turnuvayla Gençler Yarıştı

Balıkesir'de 2025-2026 Yurtlig İl Birinciliği'nde 60 Turnuva Sona Erdi

Balıkesir’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2025-2026 Yurtlig İl Birinciliği Müsabakaları, yoğun katılım ve heyecanla tamamlandı.

Amaç ve Katılım

Organizasyon, gençlerin günlük spor alışkanlığı kazanmalarını, akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemelerini, sosyal hayata aktif katılımlarını ve yurtlar arası dayanışmayı güçlendirmeyi hedefledi. Toplam 60 turnuva düzenlendi; futbol, basketbol, voleybol, satranç, masa tenisi ve badminton branşlarında müsabakalar yapıldı.

Hazırlık Süreci

Turnuvalar öncesinde öğrenciler, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 18 yurtta, alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen spor eğitimlerine katılarak müsabakalara hazırlandı. Yaklaşık iki ay süren organizasyon boyunca gençler sportif becerilerini geliştirme, rekabet ve takım ruhunu tecrübe etme fırsatı buldu.

Dereceler ve İlerleyiş

Balıkesir genelinde oynanan karşılaşmalar sonunda dereceye giren yurtlar, Balıkesir’i bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı. Bölge elemelerinde başarı gösteren takımlar ise Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek.

KREDİ YURTLAR KURUMUNDA KALAN GENÇLER SPOR DALLARINDA YARIŞTI

KREDİ YURTLAR KURUMUNDA KALAN GENÇLER SPOR DALLARINDA YARIŞTI

KREDİ YURTLAR KURUMUNDA KALAN GENÇLER SPOR DALLARINDA YARIŞTI

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altekma, 24 yaşındaki İbrahim Lawani'yi kadrosuna kattı
2
Çoruhlu FK, Nizamettin Çalışkan ile orta sahayı güçlendirdi
3
Mürüvetnur Özkan, Ordu’da +70 kg Judo Türkiye Şampiyonu
4
Anthony Musaba: 'Şampiyonluk İçin Tüm Gücümüzle Çalışacağız' | Fenerbahçe
5
Kasımpaşa Antalya Kampında: Emre Belözoğlu Yönetiminde 5’e 2 ve Taktik Antrenmanı
6
Pazarlar Spor Lisesi'nden 50 Madalya ve 10 Ay Burs Müjdesi
7
Balıkesir'de 2025-2026 Yurtlig İl Birinciliği: 60 Turnuvayla Gençler Yarıştı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları