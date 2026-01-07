Balıkesir'de 2025-2026 Yurtlig İl Birinciliği: 60 Turnuvayla Gençler Yarıştı

Balıkesir'de 2025-2026 Yurtlig İl Birinciliği'nde 60 Turnuva Sona Erdi

Balıkesir’de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen 2025-2026 Yurtlig İl Birinciliği Müsabakaları, yoğun katılım ve heyecanla tamamlandı.

Amaç ve Katılım

Organizasyon, gençlerin günlük spor alışkanlığı kazanmalarını, akademik ve kişisel gelişimlerini desteklemelerini, sosyal hayata aktif katılımlarını ve yurtlar arası dayanışmayı güçlendirmeyi hedefledi. Toplam 60 turnuva düzenlendi; futbol, basketbol, voleybol, satranç, masa tenisi ve badminton branşlarında müsabakalar yapıldı.

Hazırlık Süreci

Turnuvalar öncesinde öğrenciler, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 18 yurtta, alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilen spor eğitimlerine katılarak müsabakalara hazırlandı. Yaklaşık iki ay süren organizasyon boyunca gençler sportif becerilerini geliştirme, rekabet ve takım ruhunu tecrübe etme fırsatı buldu.

Dereceler ve İlerleyiş

Balıkesir genelinde oynanan karşılaşmalar sonunda dereceye giren yurtlar, Balıkesir’i bölge finallerinde temsil etme hakkı kazandı. Bölge elemelerinde başarı gösteren takımlar ise Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek.

