Bandırmaspor 1-0 Çorum FK — Trendyol 1. Lig 14. Hafta

Trendyol 1. Lig 14. haftasında Bandırmaspor, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda Çorum FK'yı Tanque'nin golüyle 1-0 yendi.

Yayın Tarihi: 22.11.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 15:53
Bandırmaspor 1-0 Çorum FK — Trendyol 1. Lig 14. Hafta

Bandırmaspor 1-0 Çorum FK

Maç Özeti

Trendyol 1. Lig’in 14. haftasında Bandırmaspor, konuk ettiği Çorum FK'yı 1-0 mağlup etti. Maçın tek golünü Tanque (59. dk) kaydetti.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Turgut Doman, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Türkyılmaz

Kadrolar

Bandırmaspor: Arda Özçimen, Bacuna, Hikmet Çiftçi, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek (Topalli dk. 89), Mulumba, Emirhan Acar, Yusuf Can Esendemir (Gani Burgaz dk. 76), N’Dongala (Cem Türkmen dk. 89), Muhammed Gümüşkaya (Samake dk. 69), Tanque

Yedekler: Akın Alkan, Yiğit Zorluer, Enes Çinemre, Atalay Atçı

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Çorum FK: Sehic, Kerem Kalafat, Caner Osmanpaşa, Attamah, Cemali Sertel (Erkan Kaş dk. 76), Ferhat Yazgan (Atakan Akkaynak dk. 70), Oğulcan Çağlayan, Oğuz Gürbulak, Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Samudio dk. 46), Eze

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Semih Akyıldız, Mehmet Sapancı, Çınar Temir, Taha İbrahim Rençber, Yusuf Güzel, Yiğit Kaya

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Goller ve Kartlar

Goller: Tanque (59. dk) — Bandırmaspor

Sarı Kartlar: Oğuz Gürbulak, Ferhat Yazgan, Oğulcan Çağlayan, Pedrinho (Çorum FK); Hikmet Çiftçi, Gani Burgaz (Bandırmaspor)

TRENDYOL 1. LİG'İN 14. HAFTASINDA BANDIRMASPOR, KONUK ETTİĞİ ÇORUM FK'YI 1-0'LIK SKORLA MAĞLUP...

TRENDYOL 1. LİG'İN 14. HAFTASINDA BANDIRMASPOR, KONUK ETTİĞİ ÇORUM FK'YI 1-0'LIK SKORLA MAĞLUP ETTİ.

TRENDYOL 1. LİG'İN 14. HAFTASINDA BANDIRMASPOR, KONUK ETTİĞİ ÇORUM FK'YI 1-0'LIK SKORLA MAĞLUP...

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Söğütspor Kahraman Kazan Deplasmanına Hazır
2
Trendyol 1. Lig 14. Hafta: Pendikspor, Atakaş Hatayspor'u 1-0 Yendi
3
Bandırmaspor 1-0 Çorum FK — Trendyol 1. Lig 14. Hafta
4
Kayserispor 0-2 Gaziantep FK — İlk Yarı (Trendyol Süper Lig 13.)
5
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
6
Yalıkavakspor Altyapısı Mevlana Turnuvasına 33-12'lik Farkla Başladı
7
Euroleague 12. Hafta: Fenerbahçe Beko ve A. Efes'ten Kritik Galibiyetler

Bakan Işıkhan İzmir'de 2025 Asgari Ücret Takvimini ve Formülünü Açıkladı

Hurda Teşviki ve ÖTV İndirimi: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine ÖTV'siz, Faizsiz Fırsat

TOKİ Kura Tarihleri Resmen Açıklandı: 2025 Sosyal Konut Takvimi ve Ödeme Planı

GSS Primine Yüzde 100 Zam: Yeni Tutar 1.560,34 TL

24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü Tatil mi? Okullar Açık mı?

Papara Bakiye İadelerini Resmen Başlattı — Fonlar Kademeli Olarak Banka Hesaplarına Aktarılacak

Feti Yıldız Kimdir? MHP'li Hukukçu, 72 Yaşında ve İmralı'ya Gidiyor

Fatima Bosch'un Hastalığı Ne? 2025 Miss Universe Tacının Ardındaki Gerçek

Turabi Survivor 2026'ya mı Dönüyor? 'O Ses Türkiye' Şartı Gündemde

Vatandaşlık Maaşı 2026: Kaç TL Olacak? Hesaplama ve Başvuru Detayları

Diyanet 21 Kasım 2025 Cuma Hutbesini Açıkladı — Birlik ve Kardeşlik

2026 Asgari Ücret Zammı İçin Takvim Netleşti: Aralık 2025'te Pazarlık Başlıyor