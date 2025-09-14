Bandırmaspor 1-1 Ankara Keçiörengücü: Teknik Direktörlerin Değerlendirmeleri

Trendyol 1. Lig 5. haftasında Bandırmaspor ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı; her iki teknik direktör maçın eşitlikle sonuçlandığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 19:07
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 19:07
Bandırmaspor 1-1 Ankara Keçiörengücü

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kalan Bandırmaspor'da teknik direktörler müsabakayı değerlendirdi.

Bandırmaspor cephesi — Mustafa Gürsel

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçın genelinde yüksek mücadele beklediklerini ve karşılaşmanın da öyle geçtiğini söyledi. Gürsel, golün ardından oyunun durduğunu ve karşılaşmanın düşük tempoda ilerlediğini belirtti.

Gürsel, basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Maçın hakkı beraberlikti, ilk yarıda bazı pozisyonları iyi kullanabilseydik farkı 2'ye çıkarabilirdik." Ayrıca, eksiklerini kapatmak için daha çok çalışacaklarını ve milli maç arası öncesi ritim yakalamak istediklerini aktardı.

Gürsel, takımının her rakiple her sahada yarışabilecek güçte olduğunu vurgulayarak, verdikleri bazı pozisyonların da sonucu etkilediğini ve bir sonraki maça odaklanacaklarını söyledi.

Ankara Keçiörengücü cephesi — Sedat Ağçay

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay, rüzgarın maç üzerinde olumsuz etkisi olduğunu dile getirdi. Ağçay, ikinci yarıda oyunun üstünlüğünün kendilerinde olduğunu belirtti.

Ağçay, "İkinci yarıda pozisyon, mücadele ve oyun üstünlüğü de bizden yanaydı. Bulduğumuz net pozisyonlar var, bunları sonuca çevirmemiz gerekiyordu. Oynanan oyundan, mücadeleden, istekten çok memnunum. Oyuncularımı kutluyorum. Bu isteğimizi devam ettirdiğimiz sürece sonuca da yansıtacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

