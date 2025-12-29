DOLAR
Baran Ali Gezek Kayserispor'a Geri Döndü

Sezon başında Eyüpspor'a kiralanan Baran Ali Gezek, Eyüpspor'la sözleşmesi feshedilince Kayserispor'a döndü. Genç oyuncu 2 maçta forma giydi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:26
Eyüpspor sözleşmeyi feshetti

Sezon başında Kayserispor tarafından Eyüpspor'a kiralanan Baran Ali Gezek, Kayserispor kadrosuna geri döndü.

İstanbul ekibi, 21 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshederek yollarını ayırdı. Bu kararın ardından Baran Ali'nin transfer durumu ve Kayserispor'daki geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Baran Ali Gezek, Eyüpspor formasıyla ligde 1, Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 2 maça çıktı.

Kulüpler tarafından yapılacak açıklamalar ve olası gelişmeler takip ediliyor; oyuncunun Kayserispor'da kalıp kalmayacağı yakın zamanda belli olacak.

