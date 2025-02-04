Baran Yıldız Newcastle United'a Transfer Oldu! Resmi İmzalar Atıldı

Baran Yıldız Newcastle United'a Transfer Oldu

Gençlerbirliği Kulübü Genel Menajeri Ali Ekber Düzgün, genç oyuncu Baran Yıldız'ın İngiliz ekibi Newcastle United'a transferinin gerçekleştiğini açıkladı.

Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Baran Yıldız'ın Newcastle United'a transferi tamamlandı. Resmi imzalar da atıldı. Altyapımızdan bir futbolcumuzun, Premier Lig takımına transfer olması Gençlerbirliği için de oyuncumuz için de önemli bir başarı. Umarım Arda Güler gibi Gençlerbirliği'ni yurt dışında başarıyla temsil eder. Kariyerinde başarılar diliyoruz." dedi.

Sosyal Medyada Destek Paylaşımları

Gençlerbirliği Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Yeni serüveninde başarılar Baran." ifadelerine yer verildi.

Baran Yıldız'dan Veda Mesajı

18 yaşındaki orta saha oyuncusu Baran Yıldız, veda mesajında, "Gideceğim yerde hem Gençlerbirliği'ni hem de ülkemi gururlandıracak işler yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde duygularını dile getirdi.