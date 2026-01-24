Barış Alper Yılmaz cezalı: Kayserispor maçında yok
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve ligin 19. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Kayserispor karşılaşmasını kaçıracak.
Maçın kritik anı
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında Galatasaray ceza sınırında dört oyuncuyla sahadaydı. Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş sarı kart sınırındaydı.
Müsabakanın 68. dakikasında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu kartla cezalı duruma düştü. Sonuç olarak, Barış Alper Yılmaz ligin 19. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Kayserispor maçında görev alamayacak.
