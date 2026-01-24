Barış Alper Yılmaz cezalı: Kayserispor maçında yok

Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük maçında 68. dakikada sarı kart görerek cezalı duruma düştü; Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 22:15
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 22:15
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, Fatih Karagümrük mücadelesinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve ligin 19. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Kayserispor karşılaşmasını kaçıracak.

Maçın kritik anı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında Galatasaray ceza sınırında dört oyuncuyla sahadaydı. Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kazımcan Karataş sarı kart sınırındaydı.

Müsabakanın 68. dakikasında sarı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu kartla cezalı duruma düştü. Sonuç olarak, Barış Alper Yılmaz ligin 19. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Kayserispor maçında görev alamayacak.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

