Okan Buruk, Galatasaray Taraftarına 3’lü Çektirdi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 19. haftasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi; Okan Buruk tribüne çıkarak taraftarlara 3’lü çektirdi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 22:20
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 22:20
Trendyol Süper Lig 19. hafta sonrası tribün coşkusu

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük3-1 mağlup etti.

Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda müsabakayı izleyen taraftarların yanına giderek galibiyeti kutladı.

Taraftarlar ilk olarak mücadelede 2 gol atan Gabriel Sara ile kaleci Uğurcan Çakır'dan 3’lü çektirmelerini istedi; iki futbolcu da talepleri kırmayarak tribüne çıkarak 3’lü yaptırdı.

Daha sonra Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u tribüne çağırdı. Buruk, taraftarların isteklerini kırmayarak yanlarına gitti ve onlarla birlikte 3’lü çektirdi. Taraftarlar Buruk'a sarı-kırmızılı atkı verirken, Buruk da atkıyı boynuna taktı.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

