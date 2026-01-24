Okan Buruk, Galatasaray Taraftarına 3’lü Çektirdi

Trendyol Süper Lig 19. hafta sonrası tribün coşkusu

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcular, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda müsabakayı izleyen taraftarların yanına giderek galibiyeti kutladı.

Taraftarlar ilk olarak mücadelede 2 gol atan Gabriel Sara ile kaleci Uğurcan Çakır'dan 3’lü çektirmelerini istedi; iki futbolcu da talepleri kırmayarak tribüne çıkarak 3’lü yaptırdı.

Daha sonra Galatasaraylı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u tribüne çağırdı. Buruk, taraftarların isteklerini kırmayarak yanlarına gitti ve onlarla birlikte 3’lü çektirdi. Taraftarlar Buruk'a sarı-kırmızılı atkı verirken, Buruk da atkıyı boynuna taktı.

