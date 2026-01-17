Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK'ye Karşı 7. Golünü Attı

Trendyol Süper Lig - 18. Hafta

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Müsabakanın 84. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 7. gol sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 5'ini ligde kaydederken, Turkcel Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er gol attı.

Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.

