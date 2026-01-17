Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK'ye Karşı 7. Golünü Attı

Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçında 84. dakikada attığı golle bu sezonki sayısını 7'ye çıkardı; ligde 5 golü bulunuyor.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 22:19
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 22:19
Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK'ye Karşı 7. Golünü Attı

Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK'ye Karşı 7. Golünü Attı

Trendyol Süper Lig - 18. Hafta

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK maçında attığı golle bu sezonki gol sayısını 7'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray evinde Gaziantep FK ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ilk golünü Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Müsabakanın 84. dakikasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Barış Alper, sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-1'e getirdi.

25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki 7. gol sevincini yaşadı. Sarı-kırmızılı futbolcu, bu gollerin 5'ini ligde kaydederken, Turkcel Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1'er gol attı.

Maça 11’de başlayan Barış Alper Yılmaz, 90 dakika sahada kaldı.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

