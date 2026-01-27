Muşlu Sporculardan Muaythai'de 14 Madalya ve Türkiye Şampiyonası Bileti

Ağrı'da düzenlenen Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonası'nda Muşlu 15 sporcu 5 altın, 6 gümüş ve 3 bronz kazanarak Türkiye Şampiyonası'na yükseldi.

Muşlu Sporculardan Muaythai'de 14 Madalya ve Türkiye Şampiyonası Bileti

Ağrı’da düzenlenen Muaythai Doğu Anadolu Bölge Şampiyonasına katılan Muşlu 15 sporcu, Türkiye Şampiyonası bileti alarak kente gurur yaşattı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde mücadele eden sporcular, organizasyonda toplam 14 madalya kazandı. Muşlu ekip, farklı kilo ve yaş kategorilerinde gösterdiği performansla dikkat çekti.

Zorlu müsabakalarda elde edilen dereceler sonucunda sporcular 5 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Rakiplerine karşı sergiledikleri teknik ve fiziksel üstünlük, başarının temelini oluşturdu.

Bu derecelerle birlikte sporcuların Muaythai Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandığını söyleyen Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Kılıç, elde edilen sonuçların disiplinli antrenman sürecinin bir ürünü olduğunu belirtti. Müdür Kılıç, sporcuların Türkiye Şampiyonası hazırlıklarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

Elde edilen sonuçların Muş’ta muaythai sporuna olan ilgiyi artırması bekleniyor.

