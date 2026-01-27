Can Koç: "Galatasaray benim için bir hayaldi"

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Can Koç, kulübün uygulaması GSPlus için verdiği röportajda transfer sürecini, adaptasyonunu ve takım içi ilişkilerini paylaştı.

Transfer ve adaptasyon

"12 Haziran 2025’te Galatasaray’a transfer oldum. Açıkçası buraya geleceğimi beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Tabii ki büyük bir kulübe geldiğim için adaptasyon sürecim ilk başta zordu ama sonrasında alıştım. Takım arkadaşlarımdan ve abimden birçok şeyi öğrenmeye çalışıyorum. Şu an çok iyiyim, keyfim oldukça yerinde diyebilirim"

"Galatasaray benim için bir hayaldi"

"Galatasaray benim için bir hayaldi. İlk başta Galatasaray’a gelmeyi hiç beklemiyordum. Sürpriz oldu benim için. İyi ki de oldu, çok güzel oldu. Galatasaray’da olmak bana harika hissettiriyor. Bir hayalin içinde yaşıyor gibiyim. Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağım için çok heyecanlıydım. Sarı-kırmızılı formayı giydiğim için çok ama çok gururluyum"

Can, voleybolun hayatının en önemli parçası olduğunu belirterek futbola olan ilgisinden de söz etti: "Voleybol dışında sadece futbola ilgim var. Futbol oynamayı değil, maçları izlemeyi seviyorum".

Jean Patry ve lakabı

22 yaşındaki oyuncu, aynı pozisyonda forma giyen takım arkadaşı Jean Patry hakkında şunları söyledi:

"Jean Patry hakkında birçok şey söyleyebilirim. Özetlemem gerekirse ondan çok şey öğreniyorum. Ona sürekli soru soruyorum. Bir şey sorduğum zaman beni hiç geri çevirmiyor ve öğretmeye çalışıyor. İdmanlarda da sürekli gözüm üstünde. Lakabım da Keşanlı Patry. Bu lakabı ben taktım aslında. Aramızda komik diyaloglar da geçiyor. Sezon başında bir muhabbetimiz olmuştu. Ben ona ’Jean abi’ diyorum o da bana ’Can abi’ diye cevap veriyor. Böyle ufak tefek şakalar aramızda dönüyor. Kendisini çok seviyorum"

Taraftarlara mesaj

Yardımsever kişiliğini ve taraftarlara çağrısını şöyle özetledi:

"Her an herkese mental anlamda yardım ediyorum. Yardım etmeyi seviyorum diyebilirim. Yeri geldiği zaman arkadaşlarım ve takımım için elimden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyorum. Açıkçası ben böyle bir karaktere sahibim. Elimden geleni her zaman yapmak isterim. Geldiğim günden beri taraftarların bana gösterdikleri ilgiye minnettarım. Çok güzel mesajlar alıyorum. Ben de onları çok seviyorum. Maçlarımıza gelmelerini bekliyorum. Düşünsenize bir gün Burhan Felek full çekiyor, salon dopdolu aynı futbol maçı gibi. Bunu görmeyi çok isterim. Hayal etmesi bile çok güzel, karşı takımın yerinde olmak istemezdim. Böyle bir salonda maça çıkmayı, bunu görebilmeyi çok isterim."

GALATASARAY ERKEK VOLEYBOL TAKIMI OYUNCULARINDAN CAN KOÇ, "GALATASARAY BENİM İÇİN BİR HAYALDİ. İLK BAŞTA GALATASARAY'A GELMEYİ HİÇ BEKLEMİYORDUM. GALATASARAY’DA OLMAK BANA HARİKA HİSSETTİRİYOR. BİR HAYALİN İÇİNDE YAŞIYOR GİBİYİM. SARI-KIRMIZILI FORMAYI GİYDİĞİM İÇİN ÇOK AMA ÇOK GURURLUYUM" DEDİ.