Konyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Kayacık Tesislerinde Başladı

Antrenmanın detayları

Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında yer alan ve 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçı için hazırlıklarına başladı.

Antrenman, Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma; ısınma hareketleriyle başlayıp, 7’ye 7 ve 5’e 5 topla oyunlarla sürdü ve koşu ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 14.30’da yapılacak antrenmanla devam edecek.

