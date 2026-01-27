Konyaspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarına Kayacık Tesislerinde Başladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig 20. haftası kapsamında 31 Ocak Cumartesi Beşiktaş maçı hazırlıklarına Kayacık Tesislerinde başladı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 19:58
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 19:58
Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında yer alan ve 31 Ocak Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş maçı için hazırlıklarına başladı.

Antrenman, Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi. Çalışma; ısınma hareketleriyle başlayıp, 7’ye 7 ve 5’e 5 topla oyunlarla sürdü ve koşu ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın saat 14.30’da yapılacak antrenmanla devam edecek.

