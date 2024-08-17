Başakşehir, Alanyaspor'u Konuk Ediyor

Başakşehir, Alanyaspor İle Karşılaşıyor
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın akşam Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.
Maç Bilgileri
Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak. Maçın hakemi Arda Kardeşler olarak belirlendi.
Geçmiş Performanslar
RAMS Başakşehir, ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalırken, Corendon Alanyaspor da sahasında Eyüpspor ile 1-1 sonuçlandı.
Sakatlık Durumu
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlık yaşayan Djalo bu maçta forma giyemeyecek.
UEFA Konferans Ligi Başarısı
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden RAMS Başakşehir, geçtiğimiz hafta düzenlenen 3. eleme turu rövanş maçında Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımını 2-0 yenerek play-off turuna yükseldi. Takım, deplasmandaki ilk maçı da 1-0 kazanmıştı.