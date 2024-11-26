Başakşehir, Avrupa Kupalarında 60. Maçına Çıkıyor

RAMS Başakşehir, Avrupa'daki 60. Sınavına Hazır

UEFA Konferans Ligi'nin 4. hafta maçında RAMS Başakşehir, yarın Moldova'nın Petrocub ekibini ağırlayarak Avrupa kupalarında 60. karşılaşmasını oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, daha önce gerçekleştirdiği 59 maçta 22 galibiyet, 14 beraberlik ve 23 mağlubiyet elde etti.

İlk Maç Performansı

RAMS Başakşehir, Avrupa'da toplamda 86 gol atarken, kalesinde 85 gol gördü. Türkiye'nin önemli futbol temsilcisi, Çağdaş Atan yönetiminde Avrupa kupalarındaki 10. sınavını verecek. Atan, şimdiye kadar çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile takıma yön verdi.

İç Saha Mücadelesi

Petrocub ile oynanacak maç, Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki 30. iç saha maçı olacak. Şu ana kadar evinde oynadığı 29 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet alarak, toplamda 46 gol kaydeden turuncu-lacivertliler, kalesinde 31 gol görmüştür.

En Golcü İsim: Visca

RAMS Başakşehir'in Avrupa kupalarında en çok gol atan oyuncusu Edin Visca oldu. Visca, kulüp formasıyla toplamda 14 gol sevinci yaşarken, Krzysztof Piatek, Stefano Okaka ve Danijel Aleksic 6 gol ile onu takip ediyor.

Avrupa'daki İlklerin Tarihi

Başakşehir, 2015-16 sezonunda Avrupa arenasına adım attı. İlk olarak AZ Alkmaar karşısında yaşadığı 2-0 ve 2-1'lik mağlubiyetlerle elendi. Ancak 2016-17 sezonunda, Rijeka ile 0-0 ve 2-2 berabere kalarak tarihine ilk tur atlamayı ekledi.

Gelecek sezonlarda Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösterdi. İlk galibiyetini Manchester United karşısında alarak büyük bir zafer elde etti. 2022-23 sezonunda UEFA Konferans Liginde ise Gent'e elenmesine rağmen önemli başarılar elde etti.

RAMS Başakşehir, bugünlerde dikkat çekici performanslarla dikkat çekiyor ve yarınki Petrocub maçı, kulüp tarihindeki önemli bir milestone olacak.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.