Ernest Muçi, Beşiktaş Derbisinde Trabzonspor'un Kozu

Trabzonspor’da son haftaların formda ismi Ernest Muçi, Süper Lig’de oynadığı son 3 maçta kaydettiği 5 golle dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında deplasmanda Göztepe’yi 2-1 mağlup ederek hem zirve yarışını sürdürdü hem de Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı; bu maçta golleri atan isim Muçi oldu.

Kiralama ve satın alma opsiyonu

Sezon başında Beşiktaş’tan kiralanan Ernest Muçi için Trabzonspor’un bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Kulübün bu hakkı kullanması durumunda Beşiktaş’a 5 taksit halinde 8 milyon 500 bin Euro ve KDV içeren bir ödeme yapılacak.

Süper Lig’deki en golcü sezonu

Muçi, 2023-2024 sezonunun devre arasında Beşiktaş’a transfer olduğunda ligde oynadığı 13 karşılaşmada 3 gole imza atmıştı. Bir sonraki sezonda siyah-beyazlı formayla ligde 27 kez görev alıp 4 gol, 3 asistlik katkı sağladı. Bu sezon başında Trabzonspor’a transfer olmadan önce Beşiktaş için sadece 58 dakika forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun Trabzonspor macerası başladıktan sonra takımının ligde oynadığı 15 mücadelenin 11’inde toplam 535 dakika sahada kaldı.

Ligin 5. haftasında Fenerbahçe deplasmanında ilk kez bordo-mavili formayı giyen Muçi, ardından geçen 8 haftalık bölümde katkı sağlayamamıştı. Ancak son haftalarda yakaladığı yükselişle son 3 haftada kaydettiği 5 golle bu sezon ligdeki en golcü dönemini yaşıyor.

Kariyerinde ilk kez seri yakaladı

Muçi, 13. haftada deplasmanda 4-3 kazanılan Başakşehir maçında 2 gol, 14. haftada iç sahada 3-1 galip gelinen Konyaspor mücadelesinde 1 gol ve Göztepe deplasmanında 2 gol kaydetti. Ligde üst üste 3 maçta gol atarak kariyerinde ilk kez böyle bir seri yakaladı; daha önce KF Tirana, Legia Varşova ve Beşiktaş’ta oynadığı toplam 171 mücadelede bu başarıyı gösterememişti.

Kazandıran goller

Muçi’nin bu dönemde bulduğu goller takımına doğrudan 9 puan kazandırdı. Başakşehir maçında bordo-mavilileri 3-2 öne geçiren Muçi, rakibin beraberliği yakalamasına rağmen maçın son saniyelerinde tekrar sahneye çıkarak Trabzonspor’a 4-3lük galibiyeti getirdi. Göztepe karşısında takımının attığı iki golde imzası olan oyuncu, Konyaspor maçında ise üçüncü golün sahibi ve ilk golün hazırlayıcısıydı.

5 gole en hızlı ulaştığı sezon

Muçi daha önce 5 gol barajını KF Tirana’da iki kez, Legia Varşova’da bir kez geçmişti. Ancak 5 gole en hızlı ulaştığı dönemini Trabzonspor’da yaşıyor. 2019-2020 sezonunda KF Tirana ile 20 maçta 7 gol, 1 asist yapan oyuncu 5 gole 15 müsabakada ulaşmıştı. 2020-2021’de KF Tirana ile 20 karşılaşmada 5 gol, 4 asistlik performansında 5 gole 14 maçta ulaştı. 2022-2023’te Legia Varşova formasıyla 32 mücadelede 5 gole ulaşırken, bu sezon Trabzonspor’da sadece 11 müsabakada 5 gole imza attı.

Beşiktaş karşısında takımının en büyük kozu

Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde Ernest Muçi, bordo-mavili takımın en önemli hücum silahı olacak. Özellikle Paul Onuachu’nun cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması, 24 yaşındaki oyuncuyu Teknik Direktör Fatih Tekkenin gol yollarındaki en etkili alternatifi haline getiriyor. Muçi de son haftalardaki yükselen grafiğini eski takımına karşı sürdürmeyi hedefliyor.

