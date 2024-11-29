Başakşehir, Göztepe'yi Ağırlıyor: Süper Lig'de Kritik Randevu

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 14. hafta maçında yarın Göztepe'yi konuk edecek. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Çağdaş Altay yönetiminde gerçekleşecek.

Bu sezon ligde oynadığı 12 maçta sadece 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi alan RAMS Başakşehir, toplamda 16 puana sahip. Turuncu-lacivertli ekip, ligde son 6 maçında galibiyet elde edemezken, bu süreçte 3 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Öte yandan, son 4 karşılaşmasında 3 galibiyet alan Göztepe, haftayı 21 puanla 5. sırada tamamladı. Karşılaşma öncesinde Başakşehir'de sakatlığı bulunan Serdar Gürler'in forma giymesi beklenmiyor, ancak cezalı oyuncu bulunmuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.