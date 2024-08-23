Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan: '0-0 Kötü Sonuç Değil'

Başakşehir'den Umut Dolu Açıklamalar

UEFA Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımıyla 0-0 berabere kalan RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, rövanş maçından umutlu olduklarını ifade etti.

Dublin’den Düşünceler

Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Atan, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Rakip oldukça hevesliydi ve ideal ortamda mücadele ettiler. 10. dakikadan sonra taktiksel bir değişiklik yaparak kontrolyü sağladık" dedi.

Taktiksel Değişiklikler ve Gelecek

Atan, rakiplerinin savunma düzenine dikkat çekerek, "Savunmalarını açmak zordu. Sabırlı oynamalıydık. İkinci yarıda ön hattımızda yer alan Pelkas, Berkay ve Piatek ile daha avantajlı duruma geçtik. Ancak şut sayımız düşüktü. Rakip iyi bir oyun sergiledi ve fazla pozisyon veremedik" şeklinde konuştu.

Atan, "Buradan aldığımız sonuç bir avantaj olabilir. Rakibin anlayışını çözerek çalışmalara başlayacağız. Rövanşta turu geçmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.