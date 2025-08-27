Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Play-off Rövanşında Universitatea Craiova'yı Ağırlıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Universitatea Craiova'ya konuk oluyor

İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Romanya'nın Universitatea Craiova takımına konuk olacak.

Maç Detayları

Karşılaşma, Romanya'nın Craiova kentindeki Ion Oblemenco Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak ve karşılaşmayı Alman hakem Daniel Schlager yönetecek.

Başakşehir'in Avrupa Serüveni

Turuncu-lacivertliler, bu sezon Konferans Ligi'ne ikinci eleme turundan başladı. Başakşehir, Bulgaristan ekibi Cherno More'yü 1-0 ve 4-0'lık skorlarla; Norveç temsilcisi Viking'i ise üçüncü eleme turunda (3-1, 1-1) eleyerek play-off turuna yükseldi. Play-off ilk maçında ise iç sahada Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup oldu.

Başakşehir, rövanşı 2 veya daha farklı farkla kazanması halinde organizasyonun lig etabına yükselecek. Tek farkla galibiyet ise karşılaşmayı uzatmalara taşıyacak.

Kalede ceza: Muhammed Şengezer yok

İstanbul Başakşehir'in kalecisi Muhammed Şengezer, Universitatea Craiova ile oynanan ilk maçta sarı kart görmüş ve cezası nedeniyle yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Universitatea Craiova form grafiği

Romanya temsilcisi, liginde 7. hafta sonunda lider konumda bulunuyor. Geride kalan 7 haftada 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puan toplayan Universitatea Craiova, bu maçlarda 16 gol attı ve 8 gol yedi.

Konferans Ligi'nde ise ikinci eleme turundan itibaren oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde eden Rumen ekip; Sarajevo ve Spartak Trnava'yı elemeyi, son olarak Başakşehir'i 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Kadrodaki tanıdık isimler

Universitatea Craiova kadrosunda, daha önce Türk takımlarında forma giymiş isimler göze çarpıyor: Silviu Lung (Kayserispor 2017-2022) ve Alexandru Cicaldau (Galatasaray 2021-2022, Konyaspor 2023-2024). Takımın teknik direktörü eski Rumen milli oyuncu Mirel Radoi.

Universitatea Craiova, 76 yıllık tarihinde 4 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Avrupa kupalarındaki en büyük başarıları arasında 1982-1983 UEFA Kupası yarı finali ve 1981-1982 Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finali bulunuyor.

Başakşehir'in UEFA'ya bildirdiği kadro

İstanbul Başakşehir'in Universitatea Craiova müsabakası için UEFA'ya bildirdiği oyuncular şöyle:

Kaleci: Volkan Babacan, Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen

Defans: Jerome Opoku, Onur Bulut, Hamza Güreler, Christopher Operi, Ousseynou Ba, Leo Duarte, Festy Ebosele, Yağız Dilek

Orta saha: Berat Özdemir, Onur Ergün, Yusuf Sarı, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Ivan Brnic, Abbosbek Fayzullaev

Forvet: Davie Selke, Nuno Da Costa, Eldor Shomurodov