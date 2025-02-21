Başkan Adalı'dan Hakem Açıklaması: "Derbi Maçlarında Aynı Hakemi İstiyoruz"

Başkan Adalı'dan Açıklamalar

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta, başkan Serdal Adalı, kazandıkları galibiyetten dolayı memnun olduklarını belirtti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Adalı, "Galip gelmek çok güzel. İyiye gidiyoruz. Daha da iyi olacağız. Teknik direktörümüzü ve futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bu soğukta bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Derbi Hakemi Talebi

Derbi maçlarında Slavko Vincic’in düdük çalmasını istediklerini vurgulayan Adalı, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmalarda aynı hakemin atanmasını talep etti. Adalı, "Federasyon başkanımız bir açıklama yapmış, tam olarak inceleme vaktim olmadı. Hakem konusunda bugüne kadar çok canımız yanmasına rağmen Türk hakemlerine güvendiğimizi belirttik. Bu son kararla Galatasaray-Fenerbahçe maçına yabancı hakem atanmasıyla alakalı olarak biz de hem Galatasaray ile hem Fenerbahçe ile oynayacağımız maçlarda aynı hakemi istiyoruz." diye konuştu.

Gelecek Planları ve Yeni Transferler

Yaz transfer dönemi için çalışmalara başladıklarının altını çizen Adalı, "Takım şu an iyi gidiyor. Gerekli takviyeler yapılacak. Belli bir planımız, programımız var. Buna göre hareket edeceğiz. Camiamız bunu böyle bilsin." ifadelerini kullandı. Adalı, yeni transferler Keny Arroyo ve Elan Ricardo için zamana ihtiyaç olduğunu belirterek, "Yeni transferlerimiz Arroyo ve Ricardo geldikleri ülkelerdeki havanın tam zıttı ile karşılaştılar. Kolay değil. Yavaş yavaş alışacaklar. Taraftarlarımız da sabır gösterecek." açıklamalarında bulundu.

Beşiktaş'ın Vizyonu

Başkan Adalı, Beşiktaş'ın Türk futbolunun en büyük kulübü olduğunu vurgulayarak, "Hiçbir kulübün hakkının yenmesini istemiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.