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Başpehlivanlar, Yağlı Güreş Ligini Değerlendirdi: Kırkpınar'a Etkileri

Başpehlivanlar, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin Kırkpınar'a etkilerini ve yaşanan zorlukları değerlendirerek önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 13:48
Başpehlivanlar, Yağlı Güreş Ligini Değerlendirdi: Kırkpınar'a Etkileri

Başpehlivanlar Yağlı Güreş Ligini Değerlendirdi

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kol bağlayacak başpehlivanlar, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Liginin yağlı güreşe ve Kırkpınar'a etkilerini masaya yatırdı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından iki yıl önce başlatılan bu lig, 7 etaptan oluşarak Kırkpınar'a katılacak pehlivanları da belirliyor.

Seyirciler En Formda Pehlivanı Seyrediyor

2009 ve 2010 yıllarında Kırkpınar'da başpehlivan olarak altın kemer kazanan Mehmet Yeşil Yeşil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Yağlı Güreş Ligi uygulamasının Kırkpınar'a değer kattığını belirtti. Ligin sonuçlarıyla Kırkpınar sıralamalarının belirlendiğini ifade eden Yeşil, sistemin eksikliklerinin giderileceğine inandığını açıkladı.

“Kırkpınar'a gelen seyirciler, en formda ve performansı yüksek pehlivanı seyrediyor,” diyen Yeşil, “Puan sıralamasına giremeyen pehlivan arkadaşlarımız da oluyor. Bu sene Recep Kara ve Fatih Atlı gibi Kırkpınar'da altın kemer kazanmış olan pehlivanlarımız sıralamaya giremedi. Umarım bu düzenlemeleri federasyon tamamlar,” şeklinde konuştu.

Lig Güreşleri Zorluyor

Başpehlivan Orhan Okulu, yağlı güreşlerde müsabaka sürelerinin kısa olmasından rahatsızlık duyduğunu dile getirirken, “Güreşte oyun yapıp rakibi yenebilmek için sürenin uzun tutulması gerekiyor,” dedi. Ayrıca, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş'e de, ata sporuna sağladığı destek nedeniyle teşekkür etti.

Okulu, “Lig güreşleri bizi zorluyor. Bir hafta aranın ardından yeni bir güreş oluyor. Sakatlık nedeniyle katılamayan başpehlivanlar da puan toplamakta zorlanıyor,” ifadelerini kullandı.

Başpehlivan Tanju Gemici'nin Durumu

Başpehlivan Tanju Gemici, hem sakatlığı hem de lig puanlaması nedeniyle güreşemediğini belirtti. “Aynı zamanda büyük bir sakatlık yaşadım ve puan almak için kendimi zorladım, yine sakatlandım,” diyen Gemici, yeni sistemle ilgili belirsizlikler olduğunu ifade etti.

Kaan Kaya'nın Eleştirisi

Başpehlivan Kaan Kaya ise, yıllar boyu emek vererek geldiği başpehlivanlık unvanının sürecini eleştirerek, “İki altın kemer almış başpehlivanlar güreşemiyor. 40 başpehlivan güreşiyor, ama 30, 35 başpehlivan güreşemeyecek,” dedi ve sistemin düzeltilmesini umduğunu belirtti.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kol bağlayacak başpehlivanlar, CW Enerji Türkiye Yağlı...

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kol bağlayacak başpehlivanlar, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin yağlı güreşe ve Kırkpınar'a etkilerini değerlendirdi. Kırkpınar'da 2009 ve 2010'da başpehlivan olarak altın kemer kazanan Mehmet Yeşil Yeşil, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kol bağlayacak başpehlivanlar, CW Enerji Türkiye Yağlı...

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kol bağlayacak başpehlivanlar, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin yağlı güreşe ve Kırkpınar'a etkilerini değerlendirdi. Kırkpınar'da 2009 ve 2010'da başpehlivan olarak altın kemer kazanan Mehmet Yeşil Yeşil, AA muhabirine, açıklamalarda bulundu.

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