Bayern Münih 5-0 Hamburg | Bundesliga 3. Hafta

Bundesliga 3. hafta maçında Bayern Münih, Allianz Arena'da Hamburg'u 5-0 mağlup etti; Gnabry, Pavlovic, Kane (2) ve Díaz gol attı.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 21:45
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 21:45
Bayern Münih 5-0 Hamburg: Allianz Arena'da Net Galibiyet

Bundesliga 3. hafta

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) 3. hafta mücadelesinde Bayern Münih, evinde Hamburg'u farklı geçti. Allianz Arena'da oynanan karşılaşma, ev sahibi ekibin üstün performansıyla sonucu belirledi.

Maçın hızlı başlangıcında 3. dakikada Serge Gnabry ile öne geçen Bayern, 9. dakikada Aleksandar Pavlovic'in golüyle skoru 2-0 yaptı. İlk yarının devamında 26. dakikada Harry Kane'in kullandığı penaltı golü ile fark üçe çıktı ve 29. dakikada Luis Diaz'ın golüyle devre 4-0 üstünlükle tamamlandı.

İkinci yarıda da kontrolü bırakmayan Bayern, 62. dakikada Harry Kane'in ceza sahası içinden yaptığı düzgün vuruşla skoru 5-0 yaptı ve mücadeleyi farklı skorla kazandı.

Bu sonuçla Bayern Münih puanını 9'a yükseltirken, Hamburg ise 1 puanla 17. sırada yer aldı.

Günün diğer maçı: Leipzig 1-0 Mainz

Günün diğer karşılaşmasında Leipzig, Mainz40. dakikada Johan Bakayoko'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Leipzig, ligde 6. sıraya yükselerek puanını 6 yaptı; Mainz ise 1 puanla 15. sırada yer aldı.

